City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Viola sconfitta ad Agrigento

La Viola Reggio Calabria cade 90-58 al PalaMoncada contro Agrigento: quinta sconfitta consecutiva per i neroarancio di Paternoster

05 Febbraio 2017 - 20:40 | di Domenico Suraci

Viola Reggio Calabria in una gara al PalaMoncada di Agrigento, foto d'archivio

Ancora uno stop per la Viola Reggio Calabria che al PalaMoncada si arrende ai padroni di casa di Agrigento. 90-58 il risultato finale e quinta sconfitta consecutiva per i neroarancio di coach Antonio Paternoster, penultimi in classifica a quota 12 punti.

Tabellino:
Moncada Agrigento – Viola Reggio Calabria 90 – 58
(21-15; 24-17; 22-8; 23-18)
Moncada Agrigento: Bucci 12, Buford 16, Cuffaro 2, Zugno 10, Evangelisti 15, A.Tartaglia 2,  Ferraro n.e., M. Tartaglia, Chiarastella 13, De Laurentiis 8, Piazza 2, Bell – Holter 10.  Coach: F. Ciani
Viola Reggio Calabria: Radic 12, Taflaj 2, Ciccarello n.e., Caroti 2, Fabi, Baldassarre 21, Guariglia 8, Guaccio 2, Voskuil 5, Marulli, Babilodze, Laganá 6.  Coach: A. Paternoster
Arbitri: D’Amato, Salustri, Nuara

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Pallacanestro ViolaAgrigento Basket
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?