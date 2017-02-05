Viola sconfitta ad Agrigento
La Viola Reggio Calabria cade 90-58 al PalaMoncada contro Agrigento: quinta sconfitta consecutiva per i neroarancio di Paternoster
05 Febbraio 2017 - 20:40 | di Domenico Suraci
Ancora uno stop per la Viola Reggio Calabria che al PalaMoncada si arrende ai padroni di casa di Agrigento. 90-58 il risultato finale e quinta sconfitta consecutiva per i neroarancio di coach Antonio Paternoster, penultimi in classifica a quota 12 punti.
Tabellino:
Moncada Agrigento – Viola Reggio Calabria 90 – 58
(21-15; 24-17; 22-8; 23-18)
Moncada Agrigento: Bucci 12, Buford 16, Cuffaro 2, Zugno 10, Evangelisti 15, A.Tartaglia 2, Ferraro n.e., M. Tartaglia, Chiarastella 13, De Laurentiis 8, Piazza 2, Bell – Holter 10. Coach: F. Ciani
Viola Reggio Calabria: Radic 12, Taflaj 2, Ciccarello n.e., Caroti 2, Fabi, Baldassarre 21, Guariglia 8, Guaccio 2, Voskuil 5, Marulli, Babilodze, Laganá 6. Coach: A. Paternoster
Arbitri: D’Amato, Salustri, Nuara
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