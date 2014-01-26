Vis-Basket Gela 74-68. I reggini si rilanciano in zona play off

Con una prestazione convincente sotto tutti i punti di vista, la Vis Reggio Calabria ha la meglio sul Basket Gela e incamera due punti preziosissimi in chiave play off.

L’inizio dei reggini è contratto. I gelesi bombardano da tre con Giusti e Occhipinti e chiudono il primo quarto avanti di 7 lunghezze. Gli uomini di coach D’Arrigo sono bravi a non disunirsi, restano attaccati alla partita e firmano il sorpasso (29-28) con un canestro di Dario Costa al 17mo.Dopo l’intervallo la svolta. I bianco/amaranto sfoggiano grande intensità difensiva e trascinati da capitan Grasso in formato super (27 punti), piazzano il break decisivo a metà del terzo quarto che vale il + 13 (52-39). Gela non ci sta e reagisce con un ispiratissimo Giusti (31 punti per la guardia siciliana con ben 8 triple a bersaglio) e un concreto Festino (15 punti).Nell’ultimo periodo la partita è bella e intensa. Gli ospiti provano la rimonta e si portano a un solo possesso di distanza (65-62) a 2 minuti dalla sirena, ma un canestro di Vozza e un fallo antisportivo di Occhipinti su Dario Costa lanciato solitario in contropiede chiudono i giochi in favore dei padroni di casa, glaciali dalla lunetta nelle concitate fasi finali.

Da segnalare in casa Vis il buon esordio del centro Michele Suraci, classe 1993, tesserato last minute dal dg Di Bernardo a poche ore dal match. La sua presenza garantirà maggiori rotazioni a coach D’Arrigo in vista del finale di stagione. Questo il tabellino della gara:Vis Reggio Calabria – Basket Gela 74-68 (14-21, 19-12, 22-11, 19-24)Vis Reggio Calabria: Vozza 8, R. Costa 9, Tramontana 12, Grasso 27, Carnazza 6, D. Costa 10, Suraci 2, N.E.: Cedro, Barrile. Allenatore: D’Arrigo.

Basket Gela: Giusti 31, Occhipinti 9, Festino 15, Grillo 7, E. Caiola 4, Sanfilippo 2, G. Caiola, N.E.: Urrico. Allenatore: Anselmo.

Arbitri: Castiglione di Palermo e Micino di Cosenza.