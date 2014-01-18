Vis domani a Mazara decisa a vender cara la pelle

di Nicolino D’Ascoli – Entusiasmante sfida domani sera alle ore 20.00 presso il Palazzetto dello sport di contrada Affacciata (Mazara del Vallo) fra Mazara e Vis Reggio Calabria. Le due squadre si trovano appaiate in quinta posizione ed entrambe domani cercheranno una vittoria che consentirebbe loro lo stacco di due punti in classifica.

I siciliani guidati da coach Bonanno proprio domenica scorsa hanno agganciato i reggini (sconfitti nel derby Calabrese contro Catanzaro) grazie alla vittoria su Marsala e vorranno continuare la striscia positiva che dura da quattro giornate. Capitan Grasso e compagni nel posticipo serale dovranno mantenere alta la concentrazione e ritrovare fiducia nei propri mezzi per uscire indenni da Mazara.

In settimana guai fisici in casa Vis. Carnazza ha risentito di un affaticamento muscolare alla coscia e Tramontana ha accusato dolori al polpaccio e contratto un forte attacco influenzale. I due giocatori non hanno potuto quindi allenarsi nel migliore dei modi, per entrambi la presenza sul parquet siciliano rimane in dubbio, solo nelle ore antecedenti la gara verrà valutato il loro eventuale impiego.

L’allenatore dei reggini, Checco D’Arrigo, analizza così la gara che attende i suoi ragazzi: “Sarà una partita difficilissima, contro quella che, numeri alla mano, è, insieme a Monreale, la squadra più in forma del campionato. Mazara ha un roster importante, ricco di elementi di categoria superiore come Gullo, Naso e Degregori, per citarne solo alcuni. Sono reduci da quattro vittorie consecutive, ma non per questo partiamo battuti. Ce la giocheremo fino in fondo, senza nulla da perdere”. Arbitreranno Gianpaolo Ferrara di Ragusa e Giuseppe Antonio Giordano di Gela.

All’andata la Vis si impose sui siciliani col punteggio di 70 a 62.