Vis-Val Gallico vale il titolo di campione d’inverno

Il parquet del PalaBotteghelle ospita domani (ore 18) il big match del girone di andata di serie C Silver. Si affrontano le due squadre che stanno dominando il campionato fin dalla prima giornata. Vis Reggio Calabria e Val Gallico sono ancora imbattute, a punteggio pieno e hanno vinto tutte le partite con doppia cifra di scarto. Dati questi che la dicono lunga sul potenziale delle due compagini, accreditate la scorsa estate quali favorite principali alla vittoria finale, e che stanno rispettando pienamente i pronostici iniziali, dando vita ad un testa a testa appassionante.

La Vis punta sul fattore campo

La Vis del duo D’Arrigo/Farina arriva all’appuntamento carica e decisa a far valere il fattore campo. Saranno numerosi i tifosi bianco/amaranto ad assiepare le tribune dell’impianto di Largo Botteghelle.

Tantissimi gli ex da una parte e dall’altra. Arillotta, Costantino, Gerardis e Bonaccorso, attualmente in forza alla Vis, la scorsa stagione hanno indossato da protagonisti la canotta del Val Gallico, stravincendo il campionato di serie D; Tramontana, Viglianisi e Barrile, invece, solo qualche mese fa disputavano in maglia Vis i play off nazionali per la serie B e adesso sono elementi cardine del quintetto di coach Gebbia. Anche Suraci è un ex di lusso della sfida, per aver giocato con la Vis nella stagione 2013/2014. Insomma una sfida quasi in famiglia che promette scintille e sicuro spettacolo.

La posta in palio e l’imbattibilità

Altissima la posta in palio: in ballo ci sono infatti il primo posto solitario nel girone e l’imbattibilità stagionale che solo una squadra manterrà al termine dei quaranta minuti.

L’incontro sarà arbitrato dalla coppia tutta gioiese composta da Antonio Travia e Aldo Travia.