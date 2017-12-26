Le festività nel periodo natalizio rappresentano, storicamente e per tradizione, il momento più importante dell’anno. Le famiglie si riuniscono per le festività, negozi presi d’assalto alla ricerca del regalo, spesso last minute, pranzi e cenoni pantagruelici. È una sorta di deja-vù che si ripete costante, eterno, in ogni angolo del mondo. Un ciclone che travolge la quotidianità di chiunque, spazza via abitudini e ritmi prima di lasciare posto nuovamente alla vita di tutti i giorni.

Un sondaggio sul Natale come fonte di stress

Ma le feste di Natale non sono sinonimo soltanto di gioia e felicità. Un sondaggio infatti ha rivelato che oltre la metà degli italiani vive il Natale come fonte di stress, stanchezza e nervosismo. Quali i motivi principali alla base di ansie e depressioni? Principalmente emotivi. Le festività natalizie, proprio per la loro caratteristica di riunire gli affetti e celebrare l’anno appena trascorso, rappresentano il momento ideale per fare un bilancio degli ultimi dodici mesi.

Insoddisfazioni sul piano sentimentale, lavorativo o nei rapporti di amicizia, affiorano con tutta la loro forza. Capita di doversi confrontare con famiglie allargate, fatte da figli di precedenti matrimoni, ex coniugi, situazioni familiari diverse in cui è difficile conciliare culture, credenze e stili di vita.

Se il lavoro non dà la giusta tranquillità economica, ecco altri problemi venire a galla. La lista dei regali da comprare sotto l’albero infatti è spesso lunga e vorremmo comprare il regalo più adatto a ciascuno. Invece, spesso dobbiamo scontrarci con la mancanza di tempo, idee e soprattutto soldi. Una condizione che può creare frustrazione perché “vorremmo ma non possiamo”.

Perdite e solitudine: quando le feste pesano di più

Per alcuni le feste di Natale possono coincidere con la fine di una storia d’amore, o con la perdita di una persona cara. Il dolore in questi casi è amplificato perché ci sembra che tutto il mondo sia felice proprio mentre noi soffriamo tanto.

Da non dimenticare ‘l’incubo della bilancia‘, che ci vedrà inevitabilmente con qualche chilo in più dopo la befana. Il mix esplosivo di sentimenti e condizioni che, proprio durante le festività natalizie, fa cadere molti in uno stato di depressione è il cosiddetto ‘Christmas Blues‘, ovvero un senso di frustrazione derivante da una sorta di ‘obbligo’ nel dover essere felici.

Come sfuggire al Christmas Blues

Ci sono possibilità, ‘scappatoie’ per sfuggire al ‘Christmas Blues’? Sicuramente sì. Il periodo di Natale porta con sé un clima leggero e uno stato d’animo che può ricordare momenti del proprio passato, di solito infantile, quando preoccupazioni e pensieri non erano martellanti, ma giocosi e leggeri. Recuperare almeno una parte di quella spensieratezza è una delle soluzioni per sfuggire alla tristezza.

Organizzarsi, diventare attivi in un modo originale, organizzare un viaggio, ‘abbattere’ tutti i cliché natalizi può essere un altro modo per non trascorrere le festività in preda alla tristezza. Se per tradizione il periodo di Natale è il periodo più atteso dell’anno, legato alla felicità e alle rimpatriate familiari, non deve essere obbligatoriamente una costante perpetuazione di abitudini. Ognuno di noi può ‘costruirsi’ le proprie festività, trascorrerle come e con chi vuole. L’importante è aspettare con la giusta dose di felicità e impazienza…Babbo Natale!

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