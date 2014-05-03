Volare il Sogno dell’Uomo’: lunedì la consegna degli attestati ai 32 giovani studenti del progetto scolastico di alternanza lavoro

Si terrà Lunedi 5 maggio alle ore 10.30 presso la Sala Barbaro dell’Aeroporto dello Stretto Tito Minniti di Reggio Calabria la conferenza stampa e la consegna degli attestati ai trentadue giovanissimi studenti, protagonisti del progetto di alternanza scuola – lavoro “Volare il Sogno dell’Uomo” che racconteranno la loro esperienza ai rappresentanti del Mondo dell’Informazione invitati a partecipare.

L’occasione sarà quindi altresì propizia per la consegna degli attestati ai trentadue giovani studenti destinatari del progetto promosso dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Augusto Righi” di Reggio, tutti frequentanti la classe Terza Sez. E dell’Istituto Righi, nell’ambito del proprio corso di studi in Logistica e Trasporti, indirizzo settore Aeronautico. Gli studenti racconteranno la loro esperienza vissuta con la possibilità di trascorrere 50 ore in aeroporto, nel rispetto delle norme che regolano la sicurezza e l’accesso negli ambiti aeroportuali, sotto la supervisione dei propri professori e dei tutor aziendali, messi loro a disposizione dal Gestore, hanno infatti avuto la possibilità di vivere l’aeroporto da vicino, di scoprire il lavoro “dietro le quinte”, come funziona davvero.