Lube troppo forte, Tonno Callipo ko in gara1 Play-Off Scudetto

La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia esce sconfitta in Gara 1 dei quarti di finale Play Off Scudetto UnipolSai. Troppo forte la Cucine Lube Civitanova che si è imposta con un secco 3-0 sui giallorossi. La squadra allenata dall’ex coach giallorosso gira a mille e per la compagine di mister Kantor è veramente difficile poter rispondere colpo su colpo. L’assenza di Geiler in posto 4 rende, peraltro, ancora più difficile il compito a Coscione e compagni sono andati ko di fronte ad una Lube super concreta. Coach Kantor ha provato a cambiare in corsa l’assetto dei suoi nel terzo set, ma nel lungo periodo i marchigiani hanno mostrato in ogni fondamentale la loro superiorità. Ma c’è da sorridere anche per la trasferta in terra marchigiana per la Tonno Callipo. Nel corso del secondo e terzo set, ha fatto il suo esordio in assoluto in SuperLega il giovane libero Ernesto Torchia, classe 1998, che è entrato in seconda linea (nel ruolo di schiacciatore) al posto di Carlos Eduardo Barreto Silva. Dunque, l’ennesimo prodotto del vivaio giallorosso che compie il proprio esordio nella massima serie e, dopo quello di Corrado (avvenuto sempre all’Eurosuole Forum di Civitanova) ecco la prima volta per Ernesto Torchia che, peraltro, si è disimpegnato assai bene nelle tre volte in cui è stato chiamato a rispondere in ricezione alle bordate degli avversari.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO SET – Al via coach Kantor schiera Coscione al palleggio, Michalovic opposto, Costa e Diamantini al centro, Barreto Silva e Alves Soares in posto 4, Marra libero. Il tecnico della Lube, Blengini, deve fare a meno di Kaliberda e Candellaro e punta su Christenson al palleggio, Sokolov opposto, Cester e Stankovic al centro, Juantorena e Kovar di banda, Grebennikov libero. Parte subito forte la Lube che si porta avanti sull’8-3. Costa accorcia con l’ace dell’8-5 e due attacchi consecutivi di Thiago Alves portano la Tonno Callipo a -2 sul 10-8. La Lube però riprende la marcia e allunga fino al massimo vantaggio sul 20-9. Coach Kantor inserisce Izzo e Rejlek per Coscione e Michalovic, ma il divario è troppo netto e i cucinieri si impongono con il parziale di 25-13.

SECONDO SET – Prova a stare in partita la Tonno Callipo con l’ace di Barreto Silva che porta i suoi sotto 5-4, ma i padroni di casa trovano il break con il muro vincente su Michalovic (11-7). Thiago Alves mette palla a terra (17-12), prima che i marchigiani allunghino ancora sul 19-12 con Cester e Sokolov. Fa il suo ingresso in campo Ernesto Torchia in seconda linea, ma sulla falsa riga del primo set, la Tonno Callipo si spegne e da il via libera a Stankovic e compagni che conquistano il set 25-15 dopo l’attacco vincente di Sokolov.

TERZO SET – Ci sono Barone e Rejlek in campo al posto di Costa e Michalovic e la Tonno Callipo gioca con un piglio diverso disputando una buona prima parte di terzo set. I giallorossi trovano due volte il break con Rejlek (4-6) e con Barreto Silva (9-11). Sokolov sale in cattedra e con due ace porta i suoi avanti 14-12. La Lube allunga ancora e trova il massimo vantaggio fino al 21-15, vantaggio che rimane inalterato fino al fischio finale con la Tonno Callipo che cede con il punteggio di 25-20.

Il tabellino della gara

Cucine Lube Civitanova – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-0 (25-13, 25-15, 25-20)

Cucine Lube Civitanova: Christenson 7, Juantorena 10, Stankovic 5, Sokolov 18, Kovar 9, Cester 8, Pesaresi 0, Cebulj 0, Grebennikov (L). N.E. Candellaro, Casadei, Corvetta. All. Blengini.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Coscione 1, Barreto Silva 11, Costa 4, Michalovic 4, Alves Soares 4, Diamantini 7, Rejlek 3, Izzo 0, Marra (L), Barone 2, Torchia 0. N.E. Corrado. All. Kantor.

ARBITRI: Gnani, Simbari.

NOTE – durata set: 21′, 22′, 22′; tot: 65′.

Le dichiarazioni dopo la partita

Rocco Barone: “Si potevamo fare qualcosa in più, c’è rammarico perché stasera non abbiamo dimostrato di poter giocare una buona pallavolo. Non è una questione di appagamento, ci manca un giocatore importante come Geiler, ma non dev’essere un alibi. Mercoledì sarà durissima, ma contiamo di fare una prestazione diversa. Dovremo avere un altro tipo di reazione perché oggi siamo stati timidi e poco reattivi e ci prepariamo per mercoledì perché dovremo giocare una battaglia”.

Peter Michalovic: “Civitanova ha meritato di vincere, hanno battuto bene e Sokolov ha giocato una gran partita. Nei primi due set non siamo riusciti ad esprimerci al meglio ed è giusto che l’allenatore abbia provato qualche cambio nel terzo set. Ora ci proviamo mercoledì davanti al nostro pubblico in un palazzetto caldo. Dobbiamo migliorare la nostra battuta e la nostra ricezione”.