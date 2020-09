Comunali Reggio: spoglio (finalmente) concluso. I voti definitivi di tutti i candidati

Il verdetto è finalmente arrivato. Dopo uno spoglio che sembrava interminabile, anche a Reggio Calabria sono stati resi noti i risultati delle elezioni comunali.

Nonostante il ballottaggio fosse già stato accertato nel pomeriggio di lunedì 21 settembre, non si conoscevano ancora i voti definitivi di tutti gli elettori che sono serviti anche a delineare, in modo più chiaro, la situazione degli aspiranti consiglieri comunali.

I voti dei candidati sindaci

Giuseppe Falcomatà, 35.109 voti (37,17%);

Antonino Minicuci, 31.820 voti (33,69%);

Angela Marcianò 13.165 voti (13,94%);

Saverio Pazzano 6.031 voti (6,38%);

Klaus Davi, 4.417 voti (4,68%);

Fabio Foti, 2.270 voti (2,40%);

Maria Laura Tortorella, 756 voti (0,80%);

Fabio Putortì, 611 voti (065%);

Giuseppe Siclari, 277 voti (0,29%).

Nulla da fare per gli ultimi 4. Siclari, Putortì, Tortorella e Foti restano fuori dalla competizione. Troppi pochi voti per riuscire ad ottenere anche solo un seggio in consiglio comunale. Non male invece l'impresa di Angela Marcianò e Saverio Pazzano che, sin dal primo momento, con la preferenza espressa dai lettori hanno dimostrato di meritare la poltrona che, presto, gli verrà affidata.

La vittoria più 'grande', di questa tornata elettorale, è quella di Klaus Davi. Sembrava non esserci posto nel consiglio della città dello Stretto per il massmediologo. Oggi, invece, con l'arrivo dell'ultimo report sulle elezioni è arrivata la conferma: Davi passa lo sbarramento del 3% con un +0,2.

Gli aspiranti consiglieri

Le sezioni mancanti allo scrutinio finale hanno determinato, anche, la sorte di alcuni aspiranti consiglieri che, instancabili, hanno sperato nella volata finale.

Per conoscere i voti dei 914 candidati delle 32 liste che hanno partecipato alle elezioni comunali 2020, CLICCA QUI