‘Wake up tour’ di Rocco Hunt, doppio appuntamento in Calabria

Dopo il successo delle due speciali anteprime a Roma e Milano, prosegue per tutta l’estate il “WAKE UP Tour” di Rocco Hunt, con tanti live che toccheranno le principali città italiane da nord a sud. In Calabria doppio appuntamento: Rocco Hunt sarà in concerto l’11 agosto sul palco dell’Anfiteatro Costantino Belluscio di Altomonte (CS), mentre il 12 agosto si esibirà al campo sportivo di Belvedere Marittimo (CS). I biglietti sono disponibili nelle prevendite locali, per maggiori info: www.livenation.it

Questi i prossimi concerti in calendario: 7 agosto Trentola-Ducenta (CE), Gobeer Expo; 8 agosto Marina di Pietrasanta (LU), La Versiliana; 11 agosto Altomonte (CS), Anfiteatro Costantino Belluscio; 12 agosto Belvedere Marittimo (CS), campo sportivo; 17 agosto Ischia, Summer Festival; 20 agosto Cittanova (RC) Estate Cittanovese; 26 agosto Villa Castelli (BR), Festival Musica tra le botti; 27 agosto Barletta, Lido Mennea. La tournée si candida a seguire il successo già registrato dal brano sanremese, il più trasmesso durante la settimana del Festival, arrivato al #1 della classifica Earone e certificato oro, mentre il video di “Wake Up” ha totalizzato più di 19.000.000 di visualizzazioni. Intanto è in rotazione radiofonica il nuovo singolo “Sto bene così”. Il brano, estratto dall’album SignorHunt Wake Up Edition (l’edizione speciale in doppio cd, uscita dopo la partecipazione al Festival di Sanremo), vuol essere un inno alle bellezze dell’Italia: la vita selvaggia della Sardegna, il lungo mare di Reggio Calabria che si “affaccia sullo stretto” e poi Catania, Lecce, Palermo, Bari, il Cilento. Il rapper si concentra sul Sud. “Così bella quest’Italia, non la cambierei per niente / te ne accorgi quando guardi dentro gli occhi della gente”, canta.