Arangea in festa: due giorni tra musica, arte e street food

Appuntamento da non perdere sabato 24 e domenica 25 maggio di fronte la chiesa di Arangea in via Giuseppe Marino.

Un weekend ricchissimo, sabato e domenica, con Andrew Labate djset e il grande concerto nella serata di domenica dei TARANTA JONIA PROJECT. Una grande festa: tra musica e arte per valorizzare le periferie. Inoltre tanto cibo, con degustazione prodotti tipici, menù pizza e panini con salsiccia.

Musica e periferie: il potere della cultura che rigenera

Nel panorama urbano, i quartieri periferici spesso si trovano in ombra rispetto al centro cittadino, considerati spazi di minor pregio e di scarsa attrattiva. Tuttavia, sta emergendo una tendenza che vede le comunità locali sfruttare la musica e attività artistiche come strumenti per valorizzare e trasformare questi quartieri, spesso emarginati e trascurati, trasformandoli in vere e proprie gemme culturali. La musica si è sempre dimostrata una forma di espressione che ha un forte impatto nel valorizzare le periferie.

Coinvolgere la comunità attraverso eventi dal vivo

Con la musica si possono portare avanti programmi educativi e culturali all’interno delle comunità, coinvolgendo i giovani e offrendo loro un’alternativa sana ad attività negative. Concerti, festival e spettacoli musicali trasformano le strade e le piazze in luoghi di ritrovo per residenti e visitatori, aumentando l’attrattività dei quartieri e generando nuove opportunità economiche per le attività locali.