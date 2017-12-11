È in programma il prossimo mercoledì 13 dicembre alle ore 10.30, nel salone conferenze di Confindustria Reggio Calabria (via del Torrione, 96), il “Welcome Day“, cerimonia organizzata per dare il benvenuto al gruppo di nuove aziende che hanno aderito all’associazione degli Industriali reggini.

All’iniziativa saranno presenti le stesse nuove imprese associate a Confindustria Reggio Calabria e il presidente dell’associazione di via del Torrione, Giuseppe Nucera che, per l’occasione, traccerà anche un bilancio dei primi tre mesi della sua presidenza e illustrerà le attività e gli obiettivi futuri di Confindustria Reggio Calabria.