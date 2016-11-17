Ripartono le serate universitarie dell’ateneo reggino

Ricominciano anche per questo nuovo anno accademico le feste universitarie nella storica location del CoffingHouse, situato nel complesso del Dipartimento di Ingegneria.

Un’organizzazione tutta nuova targata “MediMonkey Events” che, da questo giovedì 17 novembre, con il suo esordio, animerà la movida della comunità studentesca dello Stretto e cercherà di non deludere le aspettative di quanti sceglieranno di gremire la grande caffetteria anche di notte. Sarà un benvenuto in grande stile per le nuove matricole che si avviano al percorso accademico, e occasione di ritrovo e socialità per tutti coloro i quali necessitano di staccare la spina dallo studio.

Appuntamento,quindi, a questa sera ore 22.30,non mancate!