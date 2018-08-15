Tutto pronto, l’Acanto si prepara a vivere una notte indimenticabile. Il Veglione di Ferragosto presso lo stabilimento di Melito Porto Salvo è oramai un appuntamento fisso, ‘Welcome to the Jungle‘ il tema scelto per la nona edizione.

“Siamo pronti per l evento dell’anno, dopo le 5 mila persone e più dell anno scorso speriamo e vogliamo superare i numeri del 2017. Sarà un evento unico e speciale, lo abbiamo preparato a lungo nei minimi dettagli e siamo certi che chi verrà a trovarci non rimarrà deluso”, assicura Alessandro Leone di Acanto Beach Club.

Coreografie e spettacolo artistico a cura di Bombelaya, gruppo che nasce con la passione di stupire e farsi ricordare nel tempo. Special guest in console il dj e producer belga Sem Thomasson, reduce dal Tomorrowland e party nei locali più esclusivi d’Europa. Tre le zone musicali: caraibici, edm e house.

Un grande palco farà da cornice per la ‘giungla’ che si scatenerà all’Acanto, anche gli effetti video e audio saranno di livello eccelso, il tutto per rendere il Veglione di Ferragosto 2018 ancora più speciale rispetto alle scorse edizioni.

Coinvolte numerose organizzazioni di Reggio Calabria: Pj, Share, Progetto Salsa e Insomnia. Il 14 agosto i botteghini saranno aperti sin dal pomeriggio: 15 euro con consumazione il prezzo dell’ingresso, 20 euro per chi non avrà acquistato la prevendita.