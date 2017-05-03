WhatsApp down: problemi con l’app in tutta Italia

L’app di messaggistica non funziona su Android e iOS in tutta Italia per più di un’ora: è il secondo down in pochi giorni e gli utenti protestano sui social

Ancora una volta l’app di messaggistica più usata del momento è inutilizzabile su Android e iOS, in tutta Italia.

Nella serata odierna, 3 maggio, WhatsApp risulta inutilizzabile per un tempo abbastanza lungo, più di un’ora. Il secondo “down” registrato nel giro di pochi giorni, che fa scatenare gli utenti sui vari social network.

Le segnalazioni arrivano da tutto il mondo e aumentano di minuto in minuto. Migliaia le persone lamentano il disagio, soprattutto su Twitter, dove sta spopolando il consueto hashtag #WhatsAppDown.

In questi casi particolari, data l’app di portata mondiale, è davvero impossibile geolocalizzare il down, in quanto si tratta di un problema di carattere generale.

Inutile chiudere e riaprire oppure installare nuovamente il programma, perché al momento è tutto bloccato e WhatsApp si trova in un costante “connetto”.

Avete registrato anche voi problemi con Whatsapp stasera?