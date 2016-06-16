William Wilson in concerto alla Gilda degli Artisti

Aperte le prenotazioni per l’evento che vedrà protagonista William Wilson che, forte di oltre cento date di concerti dal vivo, si appresta a presentare la sua musica alla Gilda degli Artisti di Reggio Calabria.

Nuovo video di presentazione delle attività della Gilda degli Artisti tramite un video che il Bak ha pubblicato sul suo blog. Lo youtuber di Reggio Calabria ha parlato per pochi minuti, ricordando che sono aperte le prenotazioni per lo spettacolo che William Wilson terrà a Reggio Calabria e affrontando anche i temi dell’etica e della collaborazione a livello locale.

William Wilson, il cantautore siracusano

L’atteso protagonista dell’evento di musica dal vivo che si terrà alla Gilda degli Artisti nelle prossime settimane è sicuramente lui: William Wilson. Il cantautore siracusano continua la sua fortunata esperienza di eventi dal vivo portando sulla riva dello Stretto i suoi brani, comprese le canzoni contenute nell’ultimo album “Whispers: A Scar Is Born” (Seahorse/Audioglobe).

Tramite il sito della Gilda degli Artisti www.gildaartisti.org è quindi possibile accedere alla pagina dedicata all’evento che, come consuetudine, presenta l’artista e da la possibilità di prenotare un tavolo della serata.

Il Bak, capelli più lunghi del solito (“una scommessa coi ragazzi dell’ARS, presto tornerò ad un look più consueto” ironizza lui stesso) e immancabile tazzina di caffè davanti, nel nuovo video ha anche affrontato i temi della collaborazione etica e dei prossimi eventi che vedranno tornare in scena le “Mystery Night”, versioni rivisitate e corrette delle popolari “cene con delitto”.

“La produzione di eventi passa anche da un discorso etico” “motivo per cui continuiamo a proporre eventi che uniscono la buona cucina e la buona arte con la possibilità di poter accedere ad una serata “all inclusive”, esperienze uniche grazie a tutti gli artisti che stiamo portando in città”.

L’appello ai produttori a chilometro zero

Un ultimo appello ai produttori del “chilometro zero”, invitati a proporre le loro primizie per il nuovo menù estivo della Gilda che questo inverno si è totalmente rinnovato ed ha fatto della Gilda degli Artisti un luogo da visitare per chi si trova a Reggio Calabria.

Per maggiori informazioni sulle attività della struttura è possibile visitare www.gildaartisti.org e il sitowww.ilbak.it che offre in anteprima video e notizie su tutte le attività di questa incredibile realtà reggina.