Winter Season – Ultimo appuntamento invernale di Asi Calabria Nuoto 2017

Ultima tappa della Winter Season del Campionato Regionale di Nuoto Asi, organizzato in collaborazione con la società vibonese Hipponion e con il comitato provinciale Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) di Vibo Valentia presieduto da Michele La Rocca.

Data e sede delle gare

Si terranno il 22 gennaio 2017, presso la piscina Comunale di Vibo Valentia, le gare che decreteranno le società natatorie Asi migliori della Calabria.

Trecentocinquanta atleti! Numero in costante aumento per le iniziative del settore nuoto Asi, coordinato a livello regionale da Giuseppe Gangemi, e anche new entry tra le società partecipanti che, dopo mesi di allenamenti e intenso lavoro aspirano al titolo di “Campione d’inverno”.

“Al termine delle gare – spiega Giuseppe Gangemi, responsabile nuoto del comitato regionale Asi Calabria,verrà stilata la classifica definitiva che, sulla base dei tempi delle due sessioni invernali, porterà a decretare i vincitori dei tre campionati: esordienti, di categoria e master”.

Il titolo di Best Team e i risultati online

Confermata l’attribuzione del titolo di “Best Team” alla migliore società in base alla qualità espressa.

Inoltre, grazie all’ormai collaudata collaborazione con www.nuotosprint.it, inaugurata nella precedente sessione, iscrizioni e risultati saranno sempre aggiornati in tempo reale e saranno consultabili attraverso il sito.

L’auspicio è di replicare il clamoroso successo di partecipazione e di pubblico fatto registrare nell’ultimo appuntamento, i campionati regionali Asi, svoltosi nella piscina vibonese di località Maiata nel 2012.

Le Squadre Partecipanti: