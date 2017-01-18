Winter Season – Ultimo appuntamento invernale di Asi Calabria Nuoto 2017
Trecentocinquanta atleti in vasca il 22 gennaio a Vibo Valentia per assegnare il titolo di Campione d'inverno ai club Asi calabresi
18 Gennaio 2017 - 07:58 | di Vincenzo Comi
Ultima tappa della Winter Season del Campionato Regionale di Nuoto Asi, organizzato in collaborazione con la società vibonese Hipponion e con il comitato provinciale Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) di Vibo Valentia presieduto da Michele La Rocca.
Data e sede delle gare
Si terranno il 22 gennaio 2017, presso la piscina Comunale di Vibo Valentia, le gare che decreteranno le società natatorie Asi migliori della Calabria.
Trecentocinquanta atleti! Numero in costante aumento per le iniziative del settore nuoto Asi, coordinato a livello regionale da Giuseppe Gangemi, e anche new entry tra le società partecipanti che, dopo mesi di allenamenti e intenso lavoro aspirano al titolo di “Campione d’inverno”.
“Al termine delle gare – spiega Giuseppe Gangemi, responsabile nuoto del comitato regionale Asi Calabria,verrà stilata la classifica definitiva che, sulla base dei tempi delle due sessioni invernali, porterà a decretare i vincitori dei tre campionati: esordienti, di categoria e master”.
Il titolo di Best Team e i risultati online
Confermata l’attribuzione del titolo di “Best Team” alla migliore società in base alla qualità espressa.
Inoltre, grazie all’ormai collaudata collaborazione con www.nuotosprint.it, inaugurata nella precedente sessione, iscrizioni e risultati saranno sempre aggiornati in tempo reale e saranno consultabili attraverso il sito.
L’auspicio è di replicare il clamoroso successo di partecipazione e di pubblico fatto registrare nell’ultimo appuntamento, i campionati regionali Asi, svoltosi nella piscina vibonese di località Maiata nel 2012.
Le Squadre Partecipanti:
- Sporting Calabria Serra San Bruno
- Sporting Club Ardore
- Akheilos Oppido Mamertina RC
- Thrylos RC
- Pianeta sport RC
- Swimgym Kaulon RC
- Atlantide Sport Center Maropati RC
- Hipponion VV
- Catanzaro Nuoto
- Gymnasium Cittanova RC
- Wellness Center La Pace Drapia VV
- Andrea Maria RC
- Bovesia Bova Marina RC
- Fondazione Marino Melio RC
- Olimpo Blu Amantea CS
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