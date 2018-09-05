È uscito 'WonderGiusy', il libro illustrato per ragazzi di Giusy Versace: una supereroina con il potere del sorriso e un messaggio contro le avversità

E uscito in questi giorni il nuovo libro illustrato per ragazzi di Giusy Versace WonderGiusy, la supereroina dotata del potere del sorriso e di un paio di gambe alate, sempre pronta ad aiutare il prossimo e a salvare chi si trova in difficoltà.

Come era stato per il primo libro della Versace Con la testa e con il cuore si va ovunque, anche in questo caso il messaggio è forte e chiaro: mai scoraggiarsi di fronte alle avversità della vita e ricercare sempre nuove risorse per trasformare il dolore e la rabbia in speranza e voglia di vivere. E questa volta il pubblico al quale Giusy si rivolge è quello dei giovani.

Sono loro, i giovani  commenta Giusy – che con la loro innocenza e curiosità mi hanno spinto a mettere nero su bianco un progetto che ho tenuto nel cassetto per due anni. Lidea me l’ha data un bimbo di 10 anni mentre mi allenavo al campo di atletica a Vigevano. Lho visto domandare allamico dove fosse il telecomando per far funzionare così bene le mie protesi e correre così veloce. Questepisodio mi ha fatto sorridere e riflettere su come la curiosità, linnocenza e la spontaneità siano gli ingredienti principali della felicità.

I personaggi della storia: Hater e Chris

Attorno alla storia di WonderGiusy gravitano due personaggi: Hater, il disabile rancoroso che dopo aver perso il braccio decide di prendersela col mondo ed è sempre pronto a sabotare le “missioni sorriso” di WonderGiusy. Poi cè Chris, un bimbo emarginato dai suoi amici da quando, a causa di un incidente, è costretto su una sedia a rotelle. Grazie allaiuto di WonderGiusy, Chris riuscirà a cancellare il passato e a guardare il presente con occhi nuovi e speranzosi: prima potevo…oggi posso!

Il libro vuole far riflettere sulle infinite possibilità che la vita ci offre e sullimportanza del sorriso come arma potentissima in grado di migliorare il nostro umore e quello di chi ci circonda. La speranza è che, i messaggi positivi qui racchiusi, possano diventare contagiosi per le nuove generazioni.

Il libro da colorare: i look di WonderGiusy

Infine, il libro vuole interagire con il giovane lettore aiutandolo a sviluppare la propria fantasia grazie anche alluso dei colori e delle numerose sfumature. Nelle ultime pagine, infatti, è possibile colorare i look di WonderGiusy: sei modelli di abiti e gambe abbinati tra loro per le diverse occasioni.

WonderGiusy è edito da Mondadori. Il costo al pubblico è di 11 euro e 64 sono le pagine. Illustrazioni di Sara Mauri.