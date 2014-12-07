Workshop del regista Fabio Mollo per gli alunni del Vallauri-Panella

Giornata straordinaria, quella odierna, per gli studenti dell’istituto “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria. L’evento nasce dal coinvolgimento delle classi, dell’Indirizzo di Grafica e Comunicazione in un workshop col regista Fabio Mollo. La scuola è l’unica, da Roma in giù, ad offrire agli studenti dell’indirizzo, un corso di studi incentrato sulle dinamiche relative al modo del cinema e della televisione. Cosa di meglio che “studiare” con un protagonista di tale mondo? Un regista e sceneggiatore in cattedra, per una lezione piena di esperienze e competenze maturate sul campo, cioè dentro quel mondo magico che è il cinema. La lezione “multimediale”, piena di contributi video e cartacei, che Fabio Mollo ha tenuto ha rappresentato un gran momento di crescita culturale e professionale per gli alunni. Il workshop è stato preceduto dalla proiezione di ReActionCity, un docu-film prodotto nell’ambito di un progetto più complessivo, della docente della facoltà di architettura Consuelo Nava e dei suoi allievi, che ha rappresentato un forte momento di riflessione e di stimolo per i discenti sull’idea di città da costruire e capace di soddisfare i reali bisogni dei cittadini e non gli interessi di una sola parte. L’impegno della scuola reggina continua con un’accelerazione notevole in questo periodo pre-natalizio. Preceduta dall’inaugurazione della Mostra sulla Grande Guerra, che tanti apprezzamenti sta riscuotendo in città e in regione, la lezione odierna è stata un vero momento di crescita per tutti.