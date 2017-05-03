Workshop teatrale ‘Dal libro…alla scena…al Giro d’Italia ‘

Il Collettivo artistico D5 Pantani, dopo il debutto dello spettacolo omonimo in prima regionale venerdì 5 maggio 2017 al Teatro Zanotti Bianco nell’ambito della Rassegna Teatrale 2017 di Scena nuda, terrà un workshop teatrale di quattro giorni.

Il workshop sarà tenuto dagli attori Sebastiano Gavasso, Chiara Spoletini e Stefano Moretti e coinvolgerà i partecipanti in scena, mostrerà il processo creativo che partendo dal libro porta alla messa in scena dello spettacolo e si concluderà con una prova aperta al pubblico in cui saranno i partecipanti i protagonisti dello spettacolo riproposto in forma corale.

È previsto un numero massimo di 20 partecipanti di età dai 13 ai 99 anni per 13 ore totali (12 più 1 ora di spettacolo) al costo complessivo di euro 60,00.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a circolo.gcalarco@libero.it o direttamente a d5pantani@gmail.com le iscrizioni si chiudono sabato 6 maggio 2017 h 12.00 o sino ad esaurimento dei posti