Workshop ‘Viaggio nella letteratura per ragazzi’ con Michele D’Ignazio

Mancano pochi giorni al workshop “Viaggio nella letteratura per ragazzi” tenuto dallo scrittore Michele D’Ignazio e organizzato da Arcadia book&service al Cubo azzurro della Città dei Ragazzi. Si inizia sabato 28 gennaio con il primo di cinque appuntamenti settimanali. Le iscrizioni sono ancora aperte e gli interessati possono rivolgersi ad Arcadia book&service attraverso l’indirizzo mail corsi@arcadiabookandservice.com o ai numeri telefonici 0984 73 669 oppure 366 142 95 88.

Il corso e i temi degli incontri

Il corso

In Italia, la letteratura per ragazzi è un mondo in continuo fermento: aprono librerie specializzate, c’è una collaborazione crescente tra scuole e autori. L’obiettivo degli incontri è inoltrarsi nella fitta foresta di proposte narrative e confrontarsi intorno a un fuoco di idee e letture. L’esplorazione si rivolge a chi intende intraprendere un percorso formativo e lavorativo nella cultura per l’infanzia, nella diffusione di libri e nella scrittura di storie. Il corso si rivolge a tutti quegli adulti che vogliono comprendere meglio come scrivere per i più giovani. I temi degli incontri saranno “La narrativa per l’infanzia e per ragazzi: classici intramontabili e nuove proposte”; “L’esperienza con i bambini: letture ad alta voce e il libro come forma di partecipazione”; “Editoria: il panorama editoriale e le librerie specializzate” e “Scrivere per i bambini: consigli, approcci e tecniche di scrittura”.

Il docente

Michele D’Ignazio nasce a Cosenza nel 1984, è autore di Storia di una Matita, romanzo pubblicato da Rizzoli e arrivato alla nona ristampa. L’opera è stata segnalata per il Premio letteratura ragazzi di Cento ed è stata finalista al Premio biblioteche di Roma. Invitato nelle scuole e nelle librerie di tutta la Penisola, D’Ignazio ha dato vita al Tour della Matita, in cui svolge con i bambini attività laboratoriali e di lettura ad alta voce, giocando con l’arte e le parole e incoraggiandoli, con semplicità e partecipazione, a leggere, a scrivere e a disegnare. Da Storia di una Matita è nato uno spettacolo di narrazione e burattini che, insieme alla Compagnia Aiello, viene messo in scena nelle scuole e nei teatri. Nel 2014 esce Storia di una matita. A scuola, naturale prosieguo di Storia di una Matita e nel marzo 2016, sempre edito da Rizzoli, il romanzo Pacunaimba. L’avventuroso viaggio di Santo Emanuele.

Le altre opere e le collaborazioni dell’autore

Michele D’Ignazio è inoltre coautore del Dizionario per un lavoro da matti (Ancora del Mediterraneo, 2010); un suo racconto, Sdjsak, è apparso nella raccolta Aspiranti scrittori (Terre di mezzo, 2010), mentre Scioperare al rovescio è stato pubblicato su “Granta Italia” nel 2011. Consigliere dell’Associazione italiana scrittori per ragazzi – Icwa (Italian children’s writers association), collabora inoltre all’organizzazione del festival B-Book, un mondo di arte e letteratura per bambini, che si tiene in primavera presso la Città dei ragazzi di Cosenza.

È autore di documentari (La nostra terra, Praticamente, Soli e insieme, Futuro Arcaico), d’estate gestisce una piccola locanda, Il Vicolo Vineria, nel centro storico di San Nicola Arcella, sull’alto Tirreno calabrese.