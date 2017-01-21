Workshop ‘Viaggio nella letteratura per ragazzi’ con Michele D’Ignazio
Cinque incontri sulla letteratura per ragazzi con lo scrittore Michele D'Ignazio, ospiti del Cubo azzurro della Città dei Ragazzi
21 Gennaio 2017 - 12:22 | di Vincenzo Comi
Mancano pochi giorni al workshop “Viaggio nella letteratura per ragazzi” tenuto dallo scrittore Michele D’Ignazio e organizzato da Arcadia book&service al Cubo azzurro della Città dei Ragazzi. Si inizia sabato 28 gennaio con il primo di cinque appuntamenti settimanali. Le iscrizioni sono ancora aperte e gli interessati possono rivolgersi ad Arcadia book&service attraverso l’indirizzo mail corsi@arcadiabookandservice.com o ai numeri telefonici 0984 73 669 oppure 366 142 95 88.
Il corso e i temi degli incontri
Il corso
In Italia, la letteratura per ragazzi è un mondo in continuo fermento: aprono librerie specializzate, c’è una collaborazione crescente tra scuole e autori. L’obiettivo degli incontri è inoltrarsi nella fitta foresta di proposte narrative e confrontarsi intorno a un fuoco di idee e letture. L’esplorazione si rivolge a chi intende intraprendere un percorso formativo e lavorativo nella cultura per l’infanzia, nella diffusione di libri e nella scrittura di storie. Il corso si rivolge a tutti quegli adulti che vogliono comprendere meglio come scrivere per i più giovani. I temi degli incontri saranno “La narrativa per l’infanzia e per ragazzi: classici intramontabili e nuove proposte”; “L’esperienza con i bambini: letture ad alta voce e il libro come forma di partecipazione”; “Editoria: il panorama editoriale e le librerie specializzate” e “Scrivere per i bambini: consigli, approcci e tecniche di scrittura”.
Il docente
Michele D’Ignazio nasce a Cosenza nel 1984, è autore di Storia di una Matita, romanzo pubblicato da Rizzoli e arrivato alla nona ristampa. L’opera è stata segnalata per il Premio letteratura ragazzi di Cento ed è stata finalista al Premio biblioteche di Roma. Invitato nelle scuole e nelle librerie di tutta la Penisola, D’Ignazio ha dato vita al Tour della Matita, in cui svolge con i bambini attività laboratoriali e di lettura ad alta voce, giocando con l’arte e le parole e incoraggiandoli, con semplicità e partecipazione, a leggere, a scrivere e a disegnare. Da Storia di una Matita è nato uno spettacolo di narrazione e burattini che, insieme alla Compagnia Aiello, viene messo in scena nelle scuole e nei teatri. Nel 2014 esce Storia di una matita. A scuola, naturale prosieguo di Storia di una Matita e nel marzo 2016, sempre edito da Rizzoli, il romanzo Pacunaimba. L’avventuroso viaggio di Santo Emanuele.
Le altre opere e le collaborazioni dell’autore
Michele D’Ignazio è inoltre coautore del Dizionario per un lavoro da matti (Ancora del Mediterraneo, 2010); un suo racconto, Sdjsak, è apparso nella raccolta Aspiranti scrittori (Terre di mezzo, 2010), mentre Scioperare al rovescio è stato pubblicato su “Granta Italia” nel 2011. Consigliere dell’Associazione italiana scrittori per ragazzi – Icwa (Italian children’s writers association), collabora inoltre all’organizzazione del festival B-Book, un mondo di arte e letteratura per bambini, che si tiene in primavera presso la Città dei ragazzi di Cosenza.
È autore di documentari (La nostra terra, Praticamente, Soli e insieme, Futuro Arcaico), d’estate gestisce una piccola locanda, Il Vicolo Vineria, nel centro storico di San Nicola Arcella, sull’alto Tirreno calabrese.
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