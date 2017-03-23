X Factor On The Road arriva a Reggio Calabria

X Factor on the road arriva in Calabria. La redazione in Tour alla ricerca del “Fattore X”!

Sabato 25 marzo a Reggio Calabria, domenica 26 a Crotone e lunedì 27 a Cosenza.

Tre tappe calabresi per il van targato X Factor in cerca della nuova popstar. Il talent show di Sky Uno prodotto da Fremantle Media, arriverà sabato 25 marzo Reggio Calabria, per poi spostarsi domenica 26 a Crotone ed, infine, lunedì 27 a Cosenza.

L’appuntamento è dalle 11.00 alle 18.00 a Reggio Calabria (Corso Garibaldi, davanti il Teatro Cilea) e Crotone (Piazza Pitagora), mentre a Cosenza (Piazza Tommaso Campanella) si inizia alle 10.00 fino alle 18.00.

X Factor on the Road è un viaggio che attraversa tutta l’Italia alla ricerca di voci nuove e talenti inediti: da nord a sud, incluse le isole, la redazione del programma osserverà e coinvolgerà tutte le potenziali pop star della prossima edizione, in onda dal prossimo autunno su Sky Uno HD (canale 108).

Il tour apre l’edizione 2017 in vista dei casting, iscriversi è facile: basta compilare il form online sul sitoxfactor.sky.it/casting o chiamare il numero 0423402300.

I candidati devono avere 16 anni compiuti. Per i gruppi e le band saranno accettate solo le iscrizioni tramite il form online, dove bisognerà caricare una performance video.