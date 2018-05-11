Ancora successi per il Convitto Nazionale di Stato ” T. Campanella ” che da 12 anni è presente, con un cospicuo numero di discenti , al gioco -concorso indetto da Kangourou Italia.

Kangourou Italia è accreditato presso il M.I.U.R. quale soggetto proponente iniziative di valorizzazione delle eccellenze. La competizione kangourou della Matematica, introdotta in Europa nel 1991, ha ottenuto il riconoscimento nel Programma nazionale di promozione delle eccellenze per gli studenti delle scuole secondarie superiori.

Il concorso Kangourou della matematica

La competizione insiste sull’obiettivo educativo e divulgativo , piuttosto che su quello competitivo: diffondere una cultura matematica di base, costruire un attendibile strumento di confronto su scala mondiale e, nel contempo, sfruttare appieno la ricchezza sociale che l’apporto di idee da tanti paesi diversi può fornire, sono i motivi primari e illuminanti della sua azione.

Nel 2017 i Paesi aderenti sono stati oltre 65 e i concorrenti complessivamente oltre 7.000.000.

In Italia, il numero dei concorrenti dell’edizione 2017 ha superato quota 69.000.

I partecipanti per categoria del nostro Istituto:

Ecolier : quarta e quinta- scuola primaria, 40

Benjamin : prima e seconda- scuola secondaria di I grado, 52

Cadet: terza-scuola secondaria di I grado , 16.

I discenti, guidati e supportati dalla Professoressa Ielo Caterina Maria, responsabile d’Istituto per i giochi matematici , si sono allenati con serietà e tanta motivazione in un clima stimolante di competizione agonistica anche in campo matematico con la certezza assoluta che il gioco è una dimensione importante nella vita di ragazzi ed adulti, raggiungendo risultati degni di nota.

I qualificati alla semifinale di Catania

In semifinale, che si disputerà a Catania il 19 maggio, per la categoria Benjamin su 31119 partecipanti :

Baccillieri Marco ( 2^ C ) Corbo Ilaria ( 1^ A ) Fiume Andrea ( 2^ B )

4 ) Nocera Umberto ( 2^ B )

Per la categoria Cadet, su 11840 partecipanti :

1) Catalano Martina ( 3^ C )

2 ) D’ Aguì Francesco ( 3 ^ B )

3) Fortugno Pietro ( 3 ^ A )

4) Germanò Alberto ( 3^ C )

5) Marino Veronica ( 3^ B )

6) Melidona Simone ( 3^ B )

7) Minutolo Martina ( 3^ C )