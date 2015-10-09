12-18 OTTOBRE 2015

REGGIO SCIENZA 2015

XXV Settimana Nazionale della Cultura Scientifica e Tecnologica

Il Planetario Provinciale Pythagoras – Società Astronomica Italiana, nella consapevolezza che favorire una capillare diffusione di una solida e critica cultura tecnico scientifica costituisce uno dei presupposti per il pieno esercizio dei diritti democratici dei cittadini, sempre più spesso, chiamati a compiere scelte che riguardano l’ambiente, la genetica, l’energia solo per citare alcune delle problematiche sociali, aderisce alla XXV Settimana Nazionale della Cultura Scientifica e Tecnologica promossa dal Ministero Università e Ricerca.

Scopo della Settimana è quello di mobilitare tutte le competenze e le energie del Paese per favorire la più capillare diffusione di una solida e critica cultura tecnico-scientifica, essa si rivolge a tutti i cittadini ed in particolare agli studenti perché diventino protagonisti di questo processo di partecipazione e sensibilizzazione nei confronti della scienza.

I temi dell’edizione 2015 indicati dal MIUR

I temi individuati dal MIUR, per l’edizione 2015, sono:

“Scienza ed Alimentazione”;

“2015 anno internazionale della luce e delle tecnologie basate sulla luce”;

“L’impatto sociale delle tecnologie della comunicazione”.

Tematiche importanti e di indubbio interesse sociale, tra queste il Planetario ha scelto di trattare l’argomento “Luce”.

La natura della luce e la sua interazione con la materia hanno costituito e tuttora costituiscono elementi di base per lo sviluppo di svariati settori della scienza.

La luce, inoltre, costituisce un aspetto fondamentale nella cultura e nell’arte essendo una delle maniere con cui stabiliamo rapporti col mondo esterno e lo rappresentiamo attraverso la visione e le arti visive.

La luce in astronomia

In astronomia, poi, la “luce è il veicolo attraverso cui ci provengono le informazioni dalle sorgenti cosmiche”. Gli astronomi studiano ogni aspetto dello spettro elettromagnetico per catturare, analizzare, disperdere, focalizzare la “luce” e capire i suoi messaggi.

Lo sviluppo delle tecnologie ha plasmato, nell’arco della storia dell’umanità, il modo in cui le persone, gli stati e le civiltà hanno interagito permettendo l’esplorazione dell’ambiente, la conoscenza delle leggi della natura oltre il limite dei sensi dell’uomo.

Il Planetario Provinciale Pitagora, consapevole del ruolo che svolge all’interno della regione, della provincia, della città ha programmato una serie di incontri per discutere con i cittadini ed il mondo della scuola sul tema della luce, con l’intenzione di accrescere, da un lato, la conoscenza e la consapevolezza del pubblico sul modo in cui le tecnologie basate sulla luce promuovano lo sviluppo sostenibile e forniscano soluzioni alle sfide globali ad esempio nei campi dell’energia, dell’istruzione, delle comunicazioni, della salute e dell’agricoltura e dall’altro sollecitare l’interesse per lo sviluppo delle conoscenze scientifiche, evidenziandone le caratteristiche di fattore unificante della cultura e di stimolo al rinnovamento didattico.

Il programma della Settimana

P R O G R A M M A

LUNEDÌ 12 OTTOBRE

Planetario provinciale Pythagoras, ore 9.00

“Ottica, luce e colore”

Incontro con gli allievi dell’I.C. “G. Carducci – V. da Feltre”

Aula Magna Museo della Magna Grecia, ore 17.00

Apertura della XXV Settimana Nazionale della Cultura scientifica e tecnologica

Saluti delle Autorità

“L’armonia della Luce nelle sfere celesti”

Prof. Roberto Buonanno

Presidente della Società Astronomica Italiana

Intermezzo musicale a cura del Conservatorio “Francesco Cilea”

MARTEDÌ 13 OTTOBRE

Planetario provinciale Pythagoras, ore 9.00

“L’Universo nei vari colori”

Incontro con gli allievi dell’I.C. “G. Carducci – V. da Feltre”

Planetario provinciale Pythagoras, ore 21.00

“Da Olbers a Ferlinghetti: perché il cielo di notte è buio?”

Prof.ssa Silvana Comi

Docente esperta Planetario Pythagoras

Prof.ssa Angela Misiano

Responsabile scientifico Planetario Pythagoras

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE

Planetario provinciale Pythagoras, ore 21.00

“Evoluzione del sistema Terra-Luna”

(a proposito di eclissi)

Dott. Maurizio Ternullo

Astronomo Osservatorio Astrofisico Catania

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE

Aula Magna L. C. “Tommaso Campanella”, ore 10.00

“Dall’arcobaleno ai colori delle Stelle”

Dott. Maurizio Ternullo

Astronomo Osservatorio Astrofisico Catania

Planetario provinciale Pythagoras, ore 21.00

“La Luce cinerina della Luna”

Prof. Massimo Capaccioli

Prof. ordinario Università Federico II Napoli

VENERDÌ 16 OTTOBRE

Aula Magna L. S. “Alessandro Volta”, ore 10.00

“Cos’è la Luce? Corpuscoli o onde?”

Prof. Massimo Capaccioli

Prof. ordinario Università Federico II Napoli

Planetario provinciale Pythagoras, ore 21.00

“L’esplorazione del sistema solare: la missione spaziale THOR”

Prof. Francesco Valentini

Ricercatore Università della Calabria – dip. Fisica

SABATO 17 OTTOBRE

Aula Magna L. S. “Leonardo da Vinci”, ore 10.00

“Il 5 e la Luce: un excursus scientifico sulle più significative scoperte sulla Luce che vennero realizzate in anni che terminavano con il numero 5”

Prof. Francesco Valentini

Ricercatore Università della Calabria – dip. Fisica

Planetario provinciale Pythagoras, ore 21.00

“La Luce delle stelle al Planetario”

a cura dello Staff del Planetario

Rosario Borrello, Marica Canonico, Carmelo Nucera

DOMENICA 18 OTTOBRE

Planetario provinciale Pythagoras, ore 11.00

“Scienza Express per bambini: esperimenti con la Luce”

a cura dello Staff del Planetario

Rosario Borrello, Marica Canonico, Carmelo Nucera