YOSONU: prosegue con successo il GiùBOX tour

Body percussion, oggetti d’uso quotidiano e piccoli elettrodomestici: il live di Yosonu attraversa l’Italia con 40 tappe già fatte e altre 20 città in programma

YOSONU non è un progetto, ma il risultato di più addendi che, nel loro insieme, non fanno solo somma ma sistema.

I dati:

9000 km in 40 tappe già fatte + altri 4000 nel tour di fine anno che toccherà 20 città italiane + circa 30 oggetti d’uso quotidiano + 1 (body)percussionista/cantante + 0 strumenti = YOSONU.

Risultato:

Da “one man band” a “one man orchestra” è l’esito di questa equazione la cui prova del 9 toccherà l’intera penisola.

Parte così da Chieti e si conclude a Enna la seconda tranche del GiùBOX tour (che prende il nome dall’omonimo disco uscito a marzo 2015) di Yosonu, creatura sperimentale di Peppe “drumz” Costa, artista dalle influenze molteplici e singolari (da John Cage a Bobby Mc Ferrin, dagli Area ai Justice).

Un live basato sull’improvvisazione

Club, teatri e centri occupati saranno il contenitore (BOX) di un live basato totalmente sull’improvvisazione nel quale Yosonu, oltre a presentare il suo sound contemporaneo fatto di inaspettati “strumenti ritmici” di uso quotidiano e body percussion, uniti a voci diplofoniche che si intrecciano a versi primordiali filtrati in vari tubi, introdurrà anche le armonie generate da piccoli elettrodomestici.

Alcune date ospiteranno, oltre allo spettacolo, anche dei workshop sul “riciclo musicale” e la body percussion.

www.giuseppecosta.net

www.facebook.com/pages/Yosonu/1481035158833949

Prossimi spettacoli:

5/11 Caffetteria Fenaroli – Lanciano (CH)

6/11 CIP – Centro d’Iniziativa Popolare – Roma (workshop+live)

7/11 Fanfulla 5/a – Circolo Arci – Roma

8/11 La Casa dell’ Olmo – Pisa (workshop+live)

10/11 Neri Volume Firenze – Firenze

11/11 #QuasiQuasi _social cafè_ – Terranuova Bracciolini (AR)

12/11 Cantina del Saltapicchio – Città della Pieve (PG)

13/11 Al settantasette – Viterbo

14/11 Circolo Culturale “Carichi Sospesi” – Padova

15/11 Cicco Simonetta – Milano

17/11 T.B.C.

18/11 T.B.C.

19/11 Il Basso – Forli’

20/11 Moody – Orvieto

21/11 Opificio – Terni

22/11 Cavanbah – Bari

28/11 Teatro Primo – Villa S.Giovanni (performance PARUCERCAPARU)

23/11 La bottega del Luppolo – Altamura (BA)

18/12 Borderline – Palermo

19/12 Al Kenisa CaffèLetterario Enna – Enna

21/1 Arci Le cento citta’ – Crotone

22/1 Corto Maltese – Catanzaro