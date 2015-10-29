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YOSONU: prosegue con successo il GiùBOX tour

Body percussion, oggetti d’uso quotidiano e piccoli elettrodomestici: il live di Yosonu attraversa l’Italia con 40 tappe già fatte e altre 20 città in programma

29 Ottobre 2015 - 13:08 | di Federica Geria

Yosonu, progetto musicale di Peppe Costa, in tour con il GiùBOX

YOSONU non è un progetto, ma il risultato di più addendi che, nel loro insieme, non fanno solo somma ma sistema.

I dati:
9000 km in 40 tappe già fatte + altri 4000 nel tour di fine anno che toccherà 20 città italiane + circa 30 oggetti d’uso quotidiano + 1 (body)percussionista/cantante + 0 strumenti = YOSONU.

Risultato:
Da “one man band” a “one man orchestra” è l’esito di questa equazione la cui prova del 9 toccherà l’intera penisola.

Parte così da Chieti e si conclude a Enna la seconda tranche del GiùBOX tour (che prende il nome dall’omonimo disco uscito a marzo 2015) di Yosonu, creatura sperimentale di Peppe “drumz” Costa, artista dalle influenze molteplici e singolari (da John Cage a Bobby Mc Ferrin, dagli Area ai Justice). 


Un live basato sull’improvvisazione

Club, teatri e centri occupati saranno il contenitore (BOX) di un live basato totalmente sull’improvvisazione nel quale Yosonu, oltre a presentare il suo sound contemporaneo fatto di inaspettati “strumenti ritmici” di uso quotidiano e body percussion, uniti a voci diplofoniche che si intrecciano a versi primordiali filtrati in vari tubi, introdurrà anche le armonie generate da piccoli elettrodomestici.

Alcune date ospiteranno, oltre allo spettacolo, anche dei workshop sul “riciclo musicale” e la body percussion.


www.giuseppecosta.net
www.facebook.com/pages/Yosonu/1481035158833949

Le prossime date del tour

Prossimi spettacoli:
5/11 Caffetteria Fenaroli – Lanciano (CH)
6/11 CIP – Centro d’Iniziativa Popolare – Roma (workshop+live)
7/11 Fanfulla 5/a – Circolo Arci – Roma
8/11 La Casa dell’ Olmo – Pisa (workshop+live)
10/11 Neri Volume Firenze – Firenze
11/11 #QuasiQuasi _social cafè_ – Terranuova Bracciolini (AR)
12/11 Cantina del Saltapicchio – Città della Pieve (PG)
13/11 Al settantasette – Viterbo
14/11 Circolo Culturale “Carichi Sospesi” – Padova
15/11 Cicco Simonetta – Milano
17/11 T.B.C.
18/11 T.B.C.
19/11 Il Basso – Forli’
20/11 Moody – Orvieto
21/11 Opificio – Terni
22/11 Cavanbah – Bari
28/11 Teatro Primo – Villa S.Giovanni (performance PARUCERCAPARU)
23/11 La bottega del Luppolo – Altamura (BA)
18/12 Borderline – Palermo
19/12 Al Kenisa CaffèLetterario Enna – Enna
21/1 Arci Le cento citta’ – Crotone
22/1 Corto Maltese – Catanzaro

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