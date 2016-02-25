You and Bus – Il Liceo Scientifico ‘L. Da Vinci’ alla scoperta della mobilità sostenibile

Si terrà il prossimo 29 febbraio alle ore 10.00 presso l’ Aula Magna del Liceo “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria un seminario dal titolo “You and Bus”, un percorso formativo che verrà introdotto dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Giuseppina Princi, cui seguiranno gli interventi dell’ Assessore alla Pianificazione dello Sviluppo Urbano Sostenibile, Mobilità e Trasporti e Smart City della Città di Reggio Calabria, ing. Agata Quattrone “Verso un sistema metropolitano di mobilità sostenibile” e del management dell’ azienda di trasporto pubblico reggina: “ATAM: beni pubblici e bene comune”, prof. A. Gatto, Amministratore Unico, “Gli scenari del trasporto pubblico in città” ing. Domenico Iannò ed “ATAM ed i social media” a cura della dott.ssa Simona Argento.

Il dialogo tra relatori e studenti

Seminario in cui i relatori dialogheranno insieme agli studenti per andare oltre la ripetitività del quotidiano e stimolare i ragazzi a cambiare il proprio punto di vista perché il trasporto in bus vada oltre la monotonia e si trasformi in viaggio.

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“You and Bus” si inserisce bene tra le attività che il Liceo Scientifico ha intrapreso, da oltre due mesi, in sinergia con ATAM SpA nel progetto di Alternanza Scuola-Lavoro in cui gli studenti vengono attivamente coinvolti in tutte le dinamiche aziendali ed i settori di riferimento: dall’ufficio protocollo, centro nevralgico della corrispondenza interna ed esterna all’azienda, all’area contabile, gestionale, logistico-trasportistica, manutenzione e di comunicazione.

Area quest’ ultima che li vedrà protagonisti unitamente anche ad altri studenti, perché metteranno in campo la loro creatività e la loro naturale fantasia, rielaborando le tematiche affrontate e le dinamiche vissute in un video per far scoprire cosa sia davvero la mobilità sostenibile e per far conoscere a tutti come funziona un’ azienda di trasporto pubblico locale, quale l’ ATAM.