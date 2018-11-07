Sono 16 i piccoli protagonisti, provenienti da 11 regioni, che interpreteranno le 12 canzoni in gara al 61/o Zecchino d’Oro. Tra loro anche la piccola Victoria Cosentino, 6 anni, di Sant’Andrea in provincia di Catanzaro.

“Per me lo Zecchino d’Oro è una bellissima esperienza che mi permetterà di fare tante nuove amicizie e di condividere con altri bambini la passione per la musica e il canto.

Sono contenta di cantare allo Zecchino d’Oro perché non capita tutti i giorni di fare un’esperienza così bella, di andare in televisione dove mi potranno vedere tutte le persone che mi conoscono e di avere una canzone tutta mia.

Quando vedo i video su YouTube dei bambini delle edizioni precedenti e penso che ora ci sarò anche io con una mia canzone, sono super felice.

La canzone La cicala latina

La canzone che canterò si chiama “La cicala latina”; mi piace tantissimo e penso sia perfetta per me, dato che la mia famiglia mi chiama sempre “cicala” poiché parlo tanto e faccio tante domande per conoscere più cose. “La cicala latina” è la storia di una cicala che d’estate canta sempre, al mattino con tutto il caldo che fa e dopo pranzo fino a sera. Grazie al suo canto e a quello della sua allieva cavalletta, tutti cantano e tutti ballano. Persino la formica, sempre intenta a lavorare e a fare scorte per l’inverno, non riesce a resistere al ritmo e al canto della cicala”, queste le parole della stessa Victoria, rilasciate al sito ufficiale dello Zecchino d’Oro.

Dal 10 novembre, per quattro sabati, il programma andrà in onda su Rai1 dall’Antoniano di Bologna e sarà seguito da uno speciale in prima serata il 7 dicembre condotto da Carlo Conti. Le selezioni nazionali hanno toccato da febbraio ad agosto oltre trenta piazze italiane.

I sedici solisti in gara

Questi i cantanti: Mia Bondì, 5 anni, di Roma; Gregorio Cattaneo Della Volta, 9 anni, di Genova; Elena Ciocoi, 10 anni, di Marghera (Venezia); Victoria Cosentino, 6 anni, di Sant’Andrea (Catanzaro); Alina Angela Cossu, 9 anni, di Sassari; Angelica Gobbo, 7 anni, di Este (Padova); Alessandro Lorefice, 10 anni, di Scicli (Ragusa); Davide Matteucci, 9 anni, di Palermo; Giulia Murrai, 9 anni, di Cabiate (Como); Alyssia Palombo, 8 anni, di Assisi (Perugia); Mario Antonio Pascale, 5 anni, di Potenza; Lorenzo Pennacchio, 5 anni, di Giugliano in Campania (Napoli); Letizia Pisu, 8 anni, di Sinnai (Cagliari); Isabel Tangerini, 8 anni, di Reno Centese (Ferrara); Maksym Zhukoskyy, 6 anni, di Cerveteri (Roma); Simone Zichi, 10 anni, di Orani (Nuoro). Con i 16 solisti della 61/a edizione sale a 1.018 il numero di bambini che hanno partecipato come interpreti dalla prima edizione dello Zecchino d’Oro, dal 1959 ad oggi