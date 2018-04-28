Calabria protagonista di una produzione kolossal. Tre continenti, sei Paesi, sei lingue (inglese, spagnolo, italiano, francese, wolof e arabo) e oltre 8 mesi di riprese, anche in Calabria, per la nuova attesissima serie originale Sky ‘Zero Zero Zero‘, realizzata da Cattleya per Sky, CANAL+ e Amazon.

Nel cast Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabriel Byrne, Harold Torres, Giuseppe De Domenico e Francesco Colella e Tcheky Karyo. La serie è sviluppata dallo stesso team creativo di Gomorra – La Serie: Leonardo Fasoli, Stefano Bises, Roberto Saviano e Stefano Sollima e scritta dallo stesso Fasoli con Mauricio Katz. Max Hurwitz, Sollima e Maddalena Ravagli.

La storia: dal Messico alla Calabria

Seguiremo una nave portacontainer e il suo carico dal suo punto di partenza in Messico fino alla sua destinazione in Calabria, raccontando come il traffico di questa ‘merce’ piuttosto speciale influenzi il mercato, l’economia mondiale e anche la nostra vita. Questa merce è la cocaina, il suo viaggio il nostro viaggio”, ha spiegato Sollima.

La serie andrà in onda nel 2019 su Sky in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria, su Canal+ in Francia e nei paesi francofoni di Europa e Africa, su Amazon negli Stati Uniti, in Canada, America Latina e Spagna.

I casting a Siderno il 4 e 5 maggio

Al via i casting della serie. VENERDI 4 e SABATO 5 MAGGIO 2018, presso l’ YMCA di Siderno (RC), dalle ore 16 alle ore 19, si terranno i casting in particolare per quanto riguarda un BAMBINO MASCHIO CALABRESE dai 3 ai 5 ANNI. Tutte le altre fasce d’età non verranno prese in considerazione. Tutti coloro che vorranno sottoporre il proprio bambino ai casting dovranno munirsi di LIBERATORIA e di COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÁ.

Per ricevere la liberatoria inviare una e-mail all’indirizzo obiettivicreativi@gmail.com.