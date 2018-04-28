‘Zero Zero Zero’, gli autori di Gomorra creano serie sulla ‘Ndrangheta. Casting in Calabria
La serie Sky degli autori di Gomorra racconta il viaggio della cocaina dal Messico alla Calabria. Casting a Siderno il 4 e 5 maggio per un bambino calabrese di 3-5 anni
28 Aprile 2018 - 17:25 | di Pasquale Romano
Calabria protagonista di una produzione kolossal. Tre continenti, sei Paesi, sei lingue (inglese, spagnolo, italiano, francese, wolof e arabo) e oltre 8 mesi di riprese, anche in Calabria, per la nuova attesissima serie originale Sky ‘Zero Zero Zero‘, realizzata da Cattleya per Sky, CANAL+ e Amazon.
Nel cast Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabriel Byrne, Harold Torres, Giuseppe De Domenico e Francesco Colella e Tcheky Karyo. La serie è sviluppata dallo stesso team creativo di Gomorra – La Serie: Leonardo Fasoli, Stefano Bises, Roberto Saviano e Stefano Sollima e scritta dallo stesso Fasoli con Mauricio Katz. Max Hurwitz, Sollima e Maddalena Ravagli.
La storia: dal Messico alla Calabria
Seguiremo una nave portacontainer e il suo carico dal suo punto di partenza in Messico fino alla sua destinazione in Calabria, raccontando come il traffico di questa ‘merce’ piuttosto speciale influenzi il mercato, l’economia mondiale e anche la nostra vita. Questa merce è la cocaina, il suo viaggio il nostro viaggio”, ha spiegato Sollima.
La serie andrà in onda nel 2019 su Sky in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria, su Canal+ in Francia e nei paesi francofoni di Europa e Africa, su Amazon negli Stati Uniti, in Canada, America Latina e Spagna.
I casting a Siderno il 4 e 5 maggio
Al via i casting della serie. VENERDI 4 e SABATO 5 MAGGIO 2018, presso l’ YMCA di Siderno (RC), dalle ore 16 alle ore 19, si terranno i casting in particolare per quanto riguarda un BAMBINO MASCHIO CALABRESE dai 3 ai 5 ANNI. Tutte le altre fasce d’età non verranno prese in considerazione. Tutti coloro che vorranno sottoporre il proprio bambino ai casting dovranno munirsi di LIBERATORIA e di COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÁ.
Per ricevere la liberatoria inviare una e-mail all’indirizzo obiettivicreativi@gmail.com.
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