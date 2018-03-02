Grande attesa ad Acireale per il ritorno di Zucchero, unica data siciliana del “Wanted Italia Tour“, partito da Padova, sarà il 10 marzo al Pal’Art Hotel di Acireale. Il ritorno in Sicilia è atteso dagli appassionati di musica che hanno preso d’assalto le prevendite per assistere ad un grande show live.

Autobus da tutta l’isola e dalla Calabria

“Sono attesi autobus da tutta l’Isola – spiega una nota dell’organizzazione – e dalla vicina Calabria e gli ultimissimi biglietti disponibili potranno accontentare solo pochi fortunati. Tra i maggiori interpreti del blues in Italia, Zucchero (all’anagrafe Adelmo Fornaciari) nella sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi, di cui 8 milioni con l’album “Oro, incenso & birra”.

Oltre a essere il primo artista occidentale a essersi esibito al Cremlino dopo la caduta del muro di Berlino, Zucchero è anche l’unico artista italiano ad aver partecipato al Festival di Woodstock nel 1994, al Freddie Mercury Tribute nel 1992 e a tutti gli eventi del 46664 per Nelson Mandela. E’, inoltre, uno dei pochi artisti italiani nominato ai Grammy, con Billy Preston ed Eric Clapton come best “R&B Traditional Vocal Collaboration”.

Il suo concerto, nel dicembre 2012 all’Istituto Superiore di Arte di L’Avana, è stato ritenuto il più grande live mai tenuto da un cantante straniero a Cuba sotto embargo. La sua musica si è estesa oltre i confini nazionali grazie anche alle numerose collaborazioni con artisti internazionali del calibro di Bryan Adams, The Blues Brothers, Bono, Jeff Beck, Ray Charles, Eric Clapton, Joe Cocker, Elvis Costello, Miles Davis, Peter Gabriel, John Lee Hooker, B.B. King, Mark Knopfler, Brian May, Luciano Pavarotti, Iggy Pop, Alejandro Sanz, Sting e molti altri.