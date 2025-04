I Bronzi di Riace conquistano anche Boban: visita dell’ex Milan al MArRC

Il campione ed ex stella del Milan, Zvonimir Boban, e il noto giornalista sportivo Alessandro Alciato hanno avuto il privilegio di fare una visita speciale al MArRC, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Un’esperienza che li ha immersi nella storia millenaria della Magna Grecia, permettendo loro di ammirare da vicino i magnifici Bronzi di Riace, due delle statue più celebri e significative del patrimonio culturale italiano.

Questa visita rappresenta un incontro straordinario tra sport, cultura e identità, testimoniando come il passato e il presente possano unirsi e dialogare attraverso l’arte e i suoi valori senza tempo. Il legame tra questi mondi apparentemente lontani, ma legati dalle radici culturali comuni, dimostra come lo sport e la cultura possano arricchirsi reciprocamente, celebrando la bellezza e il patrimonio storico che appartiene a tutti.

L’incontro tra Boban, Alciato e il MArRC è stato un momento simbolico che ha messo in luce come la cultura e lo sport possano interagire, creando nuovi spazi di riflessione e connessione tra i valori di ieri e quelli di oggi. Un’esperienza che ha dimostrato che, pur appartenendo a epoche diverse, il calcio e l’arte sono in grado di raccontare storie simili di passione, dedizione e identità culturale.