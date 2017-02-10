12 febbraio 2017: Giornata nazionale del tesseramento ANPI

Domenica 12 febbraio anche l’ANPI di Reggio Calabria parteciperà alla “Giornata Nazionale del Tesseramento” per l’anno 2017 programmata dall’ Associazione Nazionale dei Partigiani, che mantiene da decenni la consuetudine di rendere visibile sia la modalità di adesione sia la presenza tra i cittadini per distribuire materiale informativo sulle attività e sulle peculiarità statutarie.

E’ una consuetudine positiva che si rinnova anno dopo anno in una giornata festiva collocata alla fine del mese di novembre. Le attività correlate al Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016 hanno causato lo slittamento della giornata all’inizio del nuovo anno.

Sarà un’occasione per molti cittadini per conoscere lo statuto (i cui valori fondamentali sono l’antifascismo e la Costituzione) e le iniziative mirate a rendere attuale l’impegno ed il sacrificio di donne e uomini che scelsero di battersi per la democrazia contro la guerra ed il nazifascismo, per consentire a tutti (anche a coloro che avevano soppresso la democrazia e la libertà) di essere cittadini a pieno titolo e di partecipare alla vita democratica del Paese.

Le due iniziative a Reggio Calabria

L’ANPI di Reggio Calabria articolerà la giornata nazionale del tesseramento in due distinte iniziative:

§ domenica 12 febbraio, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, presso la terrazza del b’art cafè (Corso Garibaldi, Teatro Comunale);

§ lunedì 13 febbraio, dalle ore 18,00 alle ore 20,00, presso l’Hotel APAN (via Laboccetta).

Gli ospiti dell’incontro pomeridiano

All’iniziativa pomeridiana, cui prenderanno parte la partigiana Anna Condò ed i partigiani Aldo Chiantella e Fortunato Quattrone, sono stati invitati l’Assessora Angela Marcianò, il Presidente del Consiglio Comunale Demetrio Delfino, il Presidente della Commissione Toponomastica Giuseppe Cantarella e la Presidente della Commissione Pari Opportunità Michela Calabrò.

Reggio Calabria 9 febbraio 2017