15 maggio 1998 – 15 maggio 2015: Buon compleanno Rtv

Diciassette anni e non sentirli. È un giorno di festa per la nostra emittente, che oggi spegne 17 candeline. E al bando la scaramanzia. Era il 15 maggio del lontano 1998 quando ReggioTV entrò per la prima volta nella case dei reggini. Una presentazione in grande stile. Ed una promessa: raccontare senza infingimenti la realtà di un territorio difficile, ma ricco di storia, di cultura. Già, la cultura. Il filo conduttore di questa lunga avventura iniziata quasi per gioco. Una scommessa, quella del nostro editore. Una scommessa vinta. Se è vero come è vero che ReggioTV è diventata negli anni un punto di riferimento per il territorio. E grazie ad un palinsesto di qualità.

Cronaca, politica, sport, intrattenimento, cultura. Così siamo entrati nelle vostre case. In punta di piedi. Guadagnandoci il vostro affetto. Perché se ReggioTv oggi è una delle emittenti più seguite in Calabria, il merito è soprattutto di voi telespettatori. Ed è a voi che oggi va il nostro sincero ringraziamento. Perché senza di voi saremmo nulla.

Ma oggi – come detto – è un giorno speciale. E per celebrarlo nel modo migliore, dopo un lungo periodo di stop, stasera riparte il “Salotto dell’editore”, trasmissione simbolo della nostra emittente. Riparte con rinnovato entusiasmo, con tanti ospiti e tante storie da raccontare. L’appuntamento è fissato, come sempre, alle ore 21 e 15. Sarà l’occasione per festeggiare insieme a voi nostri primi 17 anni di vita.



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