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Continuano fino all’8 Maggio le consegne dei kit differenziata ad Archi

Da lunedì 4 a venerdì 8 maggio ritiro gratuito dei mastelli nei locali dell'ex caserma dei carabinieri: orari e documenti necessari

04 Maggio 2015 - 14:30 | di Redazione

Logo delle novità sulla raccolta differenziata porta a porta a Reggio Calabria

Ricordiamo ai cittadini residenti nelle circoscrizioni di Gallico e Archi che continuano le consegne dei kit nella circoscrizione di Archi. Saremo presenti ancora questa settimana, da giorno 4 all’8 maggio, nei locali dell’ex caserma dei carabinieri presso la Sede della Circoscrizione di Archi dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00 per consegnare i mastelli per poter effettuare la raccolta differenziata porta a porta.

Tutti i cittadini dovranno munirsi per il RITIRO GRATUITO del kit, della tessera sanitaria dell’intestatario utenza Ta.ri. e di un documento in corso di validità attestante la residenza nelle circoscrizioni interessate dal nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta (Gallina, Pellaro, Ravagnese, Archi, Gallico, Catona). Precisiamo che, gli abitanti della circoscrizione di Catona potranno venire a ritirare il kit, ma saremo presenti nelle prossime settimane anche in quella zona per effettuare le consegne.

È possibile effettuare il ritiro anche per gli utenti non in possesso di tessera sanitaria dell’iscritto Ta.ri. purchè muniti di propria tessera sanitaria (o Codice Fiscale) e documento attestante la residenza nelle circoscrizioni oggetto del servizio. Inoltre l’invito è rivolto anche alle attività commerciali che dovranno presentarsi muniti di partita Iva e documento di riconoscimento.

Per qualsiasi informazione sono attivi l’indirizzo email igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde gratuito 800. 759. 650 e la pagina Facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria.

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