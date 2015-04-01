19° giornata del sesto campionato calcio a 5 Uisp

Di Nicolino D’Ascoli
– Dopo alcuni sacrifici ma, soprattutto, dopo tanto divertimento per noi e per tutti i calciatori partecipanti siamo giunti all’ultimo mese, prima degli importantissimi playoff
, del sesto campionato “Passaporto per l’Europa – Uisp
”.
Siamo alla diciannovesima giornata e ancora quattro giornate sono da giocare e tutto sembra ancora un po’ incerto.
Fc Protagonisti mantengono il primato e iniziano a preparare i bagagli essendo ad un passo dalla vittoria del soggiorno pagato dall’associazione Passaporto per l’Europa
per le finali nazionali Uisp
15 a Rimini dal 24 al 28 giugno 2015.
Atletico Pescatori
, Geometri
, Passaporto per l’Europa
, Mr Doner
e Pasta Macheda
sembrerebbero al momento 5 delle 8 squadre che parteciperanno ai playoff per le Finali nazionali Uisp
15 con soggiorno pagato per 5 giocatori a Rimini, per le finali regionali Uisp
15 con soggiorno pagato per 8 giocatori a Guardavalle
, al Villaggio Faro Punta Stilo dal 12 al 14 giugno 2015 e per le finali interregionali Uisp
15 a Caltanissetta il 6 e 7 giugno 2015.
Subito di seguito troviamo ancora un po’ di incertezza, infatti, San Gaetano Catanoso
, New Taxi, Rcn Hammers, Hobby Centro del Fai da Te e New Gunner
s lottano ad ogni match per non accontentarsi del playoff per l’accesso alle sole finali provinciali Uisp
2015 con iscrizione pagata, ma per cercare ad acciuffare i 3 posti e rientrare nel playoff per le finali nazionali, regionali e interregionali.
Anche il premio miglior difesa ancora non è certo. Al momento sono 3 le squadre che si contendono il trofeo, i Geometri
con sole 55 reti subite, Fc Protagonisti
con 58 e gli Atletico Pescatori
con 66, ma in quattro giornate ancora tutto può cambiare.
Ritengo opportuno ricordare che le compagini che usciranno dal playoff
per le finali nazionali, regionali e interregionali si scontreranno nelle fasi finali con le squadre che rientreranno nel playoff
per le finali provinciali proprio come stabilito anche nello schema riportato sul sito https://www.passaportoperleuropa.com/
.