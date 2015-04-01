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19° giornata del sesto campionato calcio a 5 Uisp

Fc Protagonisti in testa a quattro giornate dalla fine: sfida aperta per i playoff e per il premio miglior difesa verso le finali Uisp di Rimini

01 Aprile 2015 - 07:00 | di Federica Geria

Mr Doner, squadra del campionato di calcio a 5 Uisp Passaporto per l'Europa
Di Nicolino D’Ascoli – Dopo alcuni sacrifici ma, soprattutto, dopo tanto divertimento per noi e per tutti i calciatori partecipanti siamo giunti all’ultimo mese, prima degli importantissimi playoff, del sesto campionato “Passaporto per l’Europa – Uisp”.
Siamo alla diciannovesima giornata e ancora quattro giornate sono da giocare e tutto sembra ancora un po’ incerto. Fc Protagonisti mantengono il primato e iniziano a preparare i bagagli essendo ad un passo dalla vittoria del soggiorno pagato dall’associazione Passaporto per l’Europa per le finali nazionali Uisp 15 a Rimini dal 24 al 28 giugno 2015. Atletico Pescatori, Geometri, Passaporto per l’Europa, Mr Doner e Pasta Macheda sembrerebbero al momento 5 delle 8 squadre che parteciperanno ai playoff per le Finali nazionali Uisp 15 con soggiorno pagato per 5 giocatori a Rimini, per le finali regionali Uisp 15 con soggiorno pagato per 8 giocatori a Guardavalle, al Villaggio Faro Punta Stilo dal 12 al 14 giugno 2015 e per le finali interregionali Uisp 15 a Caltanissetta il 6 e 7 giugno 2015. Subito di seguito troviamo ancora un po’ di incertezza, infatti, San Gaetano Catanoso, New Taxi, Rcn Hammers, Hobby Centro del Fai da Te e New Gunners lottano ad ogni match per non accontentarsi del playoff per l’accesso alle sole finali provinciali Uisp 2015 con iscrizione pagata, ma per cercare ad acciuffare i 3 posti e rientrare nel playoff per le finali nazionali, regionali e interregionali. Anche il premio miglior difesa ancora non è certo. Al momento sono 3 le squadre che si contendono il trofeo, i Geometri con sole 55 reti subite, Fc Protagonisti con 58 e gli Atletico Pescatori con 66, ma in quattro giornate ancora tutto può cambiare. Ritengo opportuno ricordare che le compagini che usciranno dal playoff per le finali nazionali, regionali e interregionali si scontreranno nelle fasi finali con le squadre che rientreranno nel playoff per le finali provinciali proprio come stabilito anche nello schema riportato sul sito https://www.passaportoperleuropa.com/ .











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