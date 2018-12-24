Un invito a stare accanto ai propri cari e a riscoprire le tradizioni, abbandonando la caccia al regalo inutile: la famiglia è il pilastro su cui si regge tutto

Puntiamo sulla famiglia. Per questo Natale, e possibilmente per l’intero 2019, stiamo accanto ai nostri cari. Torniamo alle origini, alle tradizioni, quelle vere, autentiche. Pensiamo all’unica cosa importante della vita, il proprio nucleo familiare.

C’è chi l’ha sempre fatto, chi non ha mai avuto dubbi, chi invece ha scelto di trascorrere le festività di fine anno ‘fuori casa’, magari in giro per il mondo in viaggi lontani con un gruppo di amici.

Il Natale come sinonimo di famiglia

Il Natale è però sinonimo di famiglia. È intimità, rifugio, protezione, calore, amore verso il prossimo, in particolare, affetto sincero per i propri cari.

Altrimenti che Natale sarebbe? Anche la famiglia, così come accade per i migliori amici, rappresenta ‘il’ punto di riferimento, per tutti noi.

Sarebbe bello che anche questo articolo potesse rimanere a lungo nei Vostri ‘preferiti’, tra le pagine a cui si è affezionati, per poterlo ‘sfogliare’, perché no tra qualche mese, e rileggerlo con interesse.

‘Puntiamo sulla famiglia’ è infatti un motto che dovrebbe accompagnarci dodici mesi l’anno e non solo per Natale o in occasione delle festività.

Famiglia e lavoro: una scommessa possibile

Perché in tempi così contraddittori in cui il lavoro è al centro di ogni cosa, ‘puntare sulla famiglia’ non sarebbe poi una scommessa così cattiva.

Ritroveremmo tutti più entusiasmo, più energia, più consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità. E al lavoro, produrremmo di più.

Se solo si pensasse maggiormente ai valori e alle tradizioni che la famiglia trasmette, forse raddoppieremmo il tempo trascorso con i propri cari. Fermiamoci anche solo per un attimo, a pensare a quanto possa essere importante il confronto con una sorella, un fratello, una zia o un genero.

Meno regali, più tradizioni

Ritroviamo dunque le tradizioni, stringiamoci attorno alle nostre famiglie e abbandoniamo la frenetica ed estenuante caccia al regalo più inutile.

Si può star bene anche senza doni o semplicemente con ‘meno’ regali. Il contatto visivo e fisico con la propria famiglia dovrebbe già bastare per colmare ansie, difficoltà o paure.

Ritroviamo il ‘senso della famiglia’ che genera anche un certo gusto per la qualità della vita e amore per il bello. Recuperiamo il rispetto delle regole che solo una famiglia sa tramandare.

La famiglia è il pilastro su cui si regge tutto. Puntiamo dunque su famiglia, tradizioni e valori. Vivremo meglio e più a lungo.