City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Caro carburante, Barbalace incontra gli autotrasportatori: ‘Ascoltare i lavoratori è un dovere delle istituzioni’

"Ho trovato persone determinate a far sentire la propria voce, ma anche disponibili al confronto, in un clima tranquillo e civile"

16 Ottobre 2026 - 18:01 | Comunicato

Il presidente Franco Barbalace con gli autotrasportatori al presidio di protesta

“Questa mattina sono stato allo svincolo autostradale di Sant’Onofrio per incontrare e ascoltare gli autotrasportatori e gli agricoltori impegnati nella protesta contro il caro carburanti.

Come Presidente della Provincia f.f., ho ritenuto importante essere presente, ascoltare direttamente le loro preoccupazioni e testimoniare la vicinanza delle istituzioni a chi ogni giorno lavora e oggi si trova a fare i conti con costi sempre più difficili da sostenere.

Ho trovato persone determinate a far sentire la propria voce, ma anche disponibili al confronto, in un clima complessivamente tranquillo e civile, con lo svincolo libero e la possibilità di garantire la circolazione.

La nostra solidarietà va agli autotrasportatori, agli agricoltori e a tutti i lavoratori e alle famiglie che stanno subendo il peso dell’aumento dei carburanti, dei costi energetici e, più in generale, del caro vita.

La Calabria, e in particolare il Vibonese, è un territorio che già affronta tante difficoltà e non può permettersi di vedere ulteriormente penalizzati i propri lavoratori e le proprie imprese.

Ascoltare queste voci è un dovere delle istituzioni. Le difficoltà di chi produce, trasporta e lavora non possono essere ignorate: servono attenzione e risposte concrete, perché sostenere questi settori significa tutelare anche l’economia e il futuro delle nostre comunità”

Così, in una nota, Franco Barbalace, Presidente Facente Funzioni – Provincia di Vibo Valentia.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Vibo Valentia Attualità
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?