Caro carburante, Barbalace incontra gli autotrasportatori: ‘Ascoltare i lavoratori è un dovere delle istituzioni’

“Questa mattina sono stato allo svincolo autostradale di Sant’Onofrio per incontrare e ascoltare gli autotrasportatori e gli agricoltori impegnati nella protesta contro il caro carburanti.

Come Presidente della Provincia f.f., ho ritenuto importante essere presente, ascoltare direttamente le loro preoccupazioni e testimoniare la vicinanza delle istituzioni a chi ogni giorno lavora e oggi si trova a fare i conti con costi sempre più difficili da sostenere.

Ho trovato persone determinate a far sentire la propria voce, ma anche disponibili al confronto, in un clima complessivamente tranquillo e civile, con lo svincolo libero e la possibilità di garantire la circolazione.

La nostra solidarietà va agli autotrasportatori, agli agricoltori e a tutti i lavoratori e alle famiglie che stanno subendo il peso dell’aumento dei carburanti, dei costi energetici e, più in generale, del caro vita.

La Calabria, e in particolare il Vibonese, è un territorio che già affronta tante difficoltà e non può permettersi di vedere ulteriormente penalizzati i propri lavoratori e le proprie imprese.

Ascoltare queste voci è un dovere delle istituzioni. Le difficoltà di chi produce, trasporta e lavora non possono essere ignorate: servono attenzione e risposte concrete, perché sostenere questi settori significa tutelare anche l’economia e il futuro delle nostre comunità”