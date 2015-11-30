Musica d’autore italiana al Teatro auditorium dell’Unical

Il 3 e il 4 dicembre la musica d’autore italiana si incontra sul palco del Teatro auditorium Unical ne ‘L’impresa della musica’.

Si tratta di una due giorni dedicata al tema della cultura come strumento di sviluppo economico, veicolo di produzione creativa e percorso lavorativo sostenibile. L’evento ospitera’ musicisti di livello nazionale come Dario Brunori, Peppe Voltarelli, il premio Tenco Mauro Ermanno Giovanardi e Roy Paci.

I quattro si esibiranno in brani del loro repertorio, accompagnati da quindici musicisti calabresi. Nel corso della due giorni ci sara’ spazio anche per un talk in cui saranno presenti gli operatori regionali e nazionali del panorama musicale italiano. L’iniziativa e’ una produzione dell’Universita’ della Calabria, il Liason Office d’Ateneo e il Teatro Auditorium, con la collaborazione artistica ed esecutiva di Archimedia e Picicca.