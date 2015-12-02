‘Una stanza per il poeta’ e degustazione di crespelle

Un appuntamento consolidato , quello del venerdì alla stazione FS di REGGIO C S CATERINA,sede dell’Associazione Incontriamoci Sempre, al suo quarto anno, una rassegna, con un format molto originale e difficilmente da imitare, vista lo studio e la preparazione ad ogni puntata, studiato nei minimi particolari dal suo direttore artistico ANTONIO CALABRO’ e dai registi MARCO MAURO e MARCO STRATI.

Questa settimana di scena ‘‘UNA STANZA PER IL POETA’‘ a cura di CARLO MENGA e DANIELA SCUNCIA.

Appuntamento venerdì 4 dicembre alle ore 18,30, per l’occasione, di seguito si potranno degustare le CRESPELLE REGGITANE e saranno accese le luminarie natalizie in tutta la stazione di S CATERINA.