La Camera Nazionale Giovani Fashion Designer presenta The Bride of the Year

La Camera Nazionale Giovani Fashion Designer (CNGFD) presenta: “The Bride of the Year”. Nuove proposte per la sposa 2016. La prestigiosa kermesse, organizzata in collaborazione con Nozze Mag e Wedding Expo2015, si svolgerà martedì 8 dicembre, alle ore 17:30, presso il Centro Commerciale Due Mari di Lamezia Terme. In passerella le straordinarie collezioni 2016 di promettenti e noti fashion designer che, con la loro professionalità ed unicità, si stanno imponendo e ritagliando un ruolo di tutto rispetto nel fashion system: Sergio Daricello, Noemi Azzurra Neto dell’Acqua, Flavia Lecci, Emanuele Bilancia e Vincenzo Pisciotta, Pierpaolo Cassone, Giuseppe Cupelli, Rossella Pontoriero e Giulia Pietropaolo.

A presentare l’evento, nella splendida cornice del Wedding Expo 2015, Alessandra Giulivo, direttore generale della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer. Ospite d’onore il Maestro Gerardo Sacco, presidente delle eccellenze del Made in Italy della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, definito l’orafo delle dive per le sue creazioni originali e nettamente distintive che hanno incantato le donne più affascinanti dello spettacolo.

Madrina, la Principessa Sirena Monica Imelda Lambertini, testimonial della CNGFD. A fare da cornice alla serata la splendida voce del cantante Damiano Brilli e la maestria dei ballerini dell’ASD Dream Ballet, Marco Gualtieri e Riccardo Zaccanelli. Tra gli ospiti: il presidente della CNGFD Giuseppe Fata, il vice presidente della CNGFD Giovanna Ioppolo, lo stilista Lino Valeri, eccellenza del Made in Italy della CNGFD, Antonio Rositano, direttore editoriale della rivista Nozze Mag, Vincenzo La Rosa, amministratore unico de La Rosa Fiere, Giovanni Lotito, Model Image Italia 2015 e lo stilista Claudio Greco.

A curare l’immagine delle bellissime modelle l’hair stylist Pino Cerra ed il make up artist Dario Caminiti. È tutto pronto per vivere insieme un indimenticabile Gran Galà, durante il quale le future spose avranno l’opportunità di vedere sfilare l’abito dei propri sogni.