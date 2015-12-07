Grande successo per il flash mob ‘Move for Inclusion 2015’ organizzato dagli atleti di Special Olympics

Grande successo per il flash mob “Move for Inclusion 2015” a cui hanno partecipato gli atleti di Special Olympics. L’ evento promosso da Special Olympics Italia, si è tenuto contemporaneamente in diverse città italiane al fine di promuovere i valori dello sport e la piena integrazione delle persone con disabilità intellettiva. All’ incontro, presso Porto Bolaro, hanno partecipato l’ avv. Giuseppe Lombardo delegato provinciale Coni, il direttivo regionale e della provincia di Reggio Calabria di Special Olympics.

“E’ stata una manifestazione importante – ha sottolineato l’avv Lombardo – in cui sono emersi i valori dell’inclusione e della solidarietà. La presenza di numerosi atleti ha mostrato l’importanza di promuovere il riconoscimento dei diritti di ogni uomo, nella consapevolezza della necessità di dare un maggiore sostegno alla realizzazione delle condizioni necessarie a garantire l’inclusione effettiva delle persone con disabilità nei diversi contesti della società”. Inoltre, erano presenti le ASD affiliate: ANDROMEDA POLISPORTIVA (Reggio Calabria), KIWANIS JUPPITER, KIWANIS JUNIOR JUPPITER; KEY CLUB L.C. CAMPANELLA JUPPITER (Reggio Calabria), A.S.D.ARTISTICO REGGIO (Reggio Calabria), A.M.A.T.A. LUNA NUOVA (Catona-Reggio Calabria), CODANZARE DI F. ATTINA’ (Reggio Calabria), LE ALLIEVE DELLA SCUOLA DI DANZA G. CUTRUPI (Reggio Calabria), BALLET SCHOOL (Pellaro – Reggio Calabria), A.S.D. POLIZIA DI STATO TENNIS ZUMBA (Reggio Calabria) ASS. PICCOLA OPERA PAPA GIOVANNI CASA FAMIGLIA F. FALCO (Melito P.S.-Reggio Calabria) , A.S.D. NEW MOVING CLUB (Pellaro-Reggio Calabria).

La testimonianza di Patrizia Morello

Di seguito la testimonianza di Patrizia Morello, familiare di uno degli atleti:

Una folla, all’improvviso.

E si spezza nell’allegria dell’inclusione l’ordinarietà di un sabato pomeriggio.

Il flash mob tra i corridoi del centro commerciale

C’è un fermento gioioso tra i corridoi del centro commerciale, questo sabato. Le risate illuminano semplici i volti e le mani si intrecciano tra i palloncini rossi.

Rossi come gli addobbi di Natale della Special Olympics Italia, che adornano un ramo verde di speranza, all’ingresso. Rossi come le magliette di piccole aggraziate danzatrici accorse a sostenere i nostri atleti speciali. Rosse come lo striscione dello Special Olympics che Luisa Elitro, volitiva e intensa come il suo storico impegno profuso nella direzione regionale, vuole che venga ben teso quando scatteremo la foto finale. Che sia teso tra le nostre mani, quello striscione lungo come il percorso delle nostre vite, a simbolo della unità che in questo sabato pomeriggio ci infonde coraggio e serenità. Teso come le braccia che agitano i palloncini al ritmo incalzante della musica tra la gioia di animi che si fondono l’un l’altro. Teso come i pattini a rotelle delle atlete i cui volti si confondono a ritmo di musica con quelli dei nostri atleti. Perché ad accomunarli c’è qualcosa che va anche oltre lo sport e la solidarietà. Quel qualcosa che tiene insieme tutte queste meraviglie è la voglia di essere vivi e felici, tutti insieme, adesso. Senza che rilevi quanti cromosomi hai tu e quanti ne ho io. Non importa, perché è qualcosa che non serve per dare luce alle nostre vite e per avere voglia di dirlo al mondo intero ballando insieme, proprio adesso, all’improvviso, mentre i passanti si fermano stupiti e divertiti.

Così, dopo un fischio di inizio che solo per un istante sembra zittire le voci che scintillano nell’aria, tutti danzano armoniosamente insieme e si confondono tra loro nella gioia, al punto di non poter più riconoscere quali tra noi siano gli “abili” e quali i “disabili”. Le magliette bianche, azzurre e rosse che tengono al caldo i cuori più puri che io abbia mai sentito battere, sono d’un tratto uguali a tutte le altre. Quelle magliette non sono più dei ragazzi “diversamente abili”, ma si confondono con quelle di tutti coloro che ballano non “accanto” a loro, bensì “tra” loro.

Insieme a loro.

E mentre la stessa cosa accade, nel medesimo istante, a Roma, Milano, Torino, Firenze, Venezia e mille altre città d’Italia questo sabato pomeriggio, io penso alla forza della parola “inclusione”, scelta nel 2007 dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

Che cosa significa inclusione

Inclusione, penso mentre scatto le ultime fotografie, è cambiare prospettiva.

Inclusione è non limitarsi a sostenere, ma promuovere le condizioni necessarie per far sì che ogni essere umano divenga parte di una comunità che viva di contesti relazionali effettivi e dinamici. Una comunità nella quale ciascuno possa interagire con tutti, senza che la propria identità costituisca un limite.

Inclusione è riconoscimento e tutela dei diritti di ogni uomo.

Inclusione è una folla, all’improvviso, in un sabato pomeriggio divenuto straordinario.

Patrizia Morello