Il 23 e 24 giugno le ‘Giornate di prevenzione Andrologica’

Il Centro Medico Polispecialistico di Reggio Calabria, dando seguito alla settimana di prevenzione per la donna organizzata in occasione dell’8 marzo, ha organizzato, il 23 e 24 giugno, due giornate di prevenzione andrologica dove sarà possibile svolgere gratuitamente una visita con uno specialista in urologia e andrologica.

Con queste Giornate sulla prevenzione si vuole dare a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi ad un controllo fondamentale per la salute.

Lo scopo è di sensibilizzare la popolazione maschile verso una maggior attenzione alla propria salute sessuale, sia in termini di patologie prostatiche, fertilità maschile e disfunzione erettile (rispetto alla quale ci sono importanti novità nelle formulazioni di alcuni farmaci già in commercio), sia per quanto riguarda la cura dell’igiene intima quale momento fondamentale per la prevenzione di infezioni e infiammazioni.

L’obiettivo è allineare gli uomini alle donne in fatto di prevenzione, a vantaggio della loro salute. Far capire ai maschi che prestare attenzione ai sintomi e non perdere troppo tempo prima di andare dallo specialista è importante. In ambulatorio saranno inoltre distribuiti tre opuscoli appositamente realizzati per le varie fasce d’età (under 25, tra i 25 e i 55 anni e over 55). Sono ammessi alle visite anche gli under 16, se accompagnati da uno dei genitori.

Per tutte le informazioni da oggi è possibile chiamare il numero 0965890554 dal lunedi al venerdi dalle 8 alle 20, il sabato dalle 8 alle 13, oppure inviare una mail all’indirizzo rc.centromedico@gmail.com