Un Natale per tutti, l’evento del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio

Prosegue il “Tour” della solidarietà della Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, il più antico Ordine Cavalleresco della storia e della Cristianità, le cui origini vengono tradizionalmente fatte risalire all’imperatore Costantino I il Grande. Tale “Mission” risponde ad uno degli scopi dell’Ordine, vale a dire il servizio alla Chiesa Cattolica e al prossimo in difficoltà oltre quello di offrire il suo maggior contributo di azione e attività alle grandi opere eminentemente sociali dell’Assistenza Ospedaliera e della Beneficenza.

Il progetto Un Natale per tutti

Con la seconda “Tranche” di aiuti umanitari, da distribuire alle famiglie disagiate della regione, prevista per questo periodo natalizio, il Delegato Vicario dott. Aurelio Badolati, attraverso il progetto “Un Natale per tutti”, ha così voluto interpretare il vero significato del Natale di oggi: “Quello delle emozioni, delle buone intenzioni ma soprattutto della solidarietà verso gli ultimi”.

Perché il Natale è la festa che in qualche modo richiama tutti, anche i non credenti, al recupero di quegli aspetti valoriali, persi lungo il percorso quotidiano di un anno, forse anche per un puro atteggiamento emotivo. Tali “Valori” verranno quindi ancora una volta convogliati verso Parrocchie, Organismi Pastorali (Caritas), Comunità di anziani e giovani i quali, provvedendo a individuare gli ultimi, distribuiranno i generi di prima necessità che, ricordiamo ancora una volta, sono stati donati (l’intero carico di un tir) dalla Esselunga S.p.A., una delle principali catene italiane nel settore della grande distribuzione organizzata.

Il tutto, grazie al fattivo interessamento del Gran Prefetto, S.E. l’Ambasciatore Augusto Ruffo di Calabria dei Principi di Scilla.

Queste le date e le strutture individuate per questa seconda “tranche” di donazioni di generi di prima necessità:

17 dicembre – Sant’Eufemia D’Aspromonte (RC), “Parrocchia Sant’Eufemia Vergine e Martire”; 19 dicembre – Polistena (RC), “Comunità Luigi Monti”; 19 Dicembre – Taurianova (RC), “Parrocchia San Giuseppe”; 20 dicembre – Castellace (RC), “Parrocchia Santa Maria Assunta”; 27 dicembre – Polistena (RC), “Centro Polifunzionale Padre Pino Puglisi”; 28 dicembre – Gioia Tauro (RC), “Parrocchia Sant’Ippolito Martire”.