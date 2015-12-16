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Ecco i manager più pagati nel 2015

La società di recruitment Hays ha stilato la classifica delle retribuzioni annue lorde dei manager italiani in sei settori aziendali

16 Dicembre 2015 - 13:06 | di Federica Geria

Classifica Hays dei manager italiani più pagati nel 2015, retribuzioni annue medie lorde

di Daniela Bonanno ContiHays, società leader nel recruitment specializzato, ha stilato la classifica dei manager italiani più pagati durante l’anno 2015. Il seguente sondaggio prende in considerazione  le retribuzioni annue medie lorde delle seguenti figure professionali di 6 settori aziendali come: (Banking&Insurance, Engineering, Finance, Information Technology, Life Sciences, Sales&Marketing) e ne  valuta le sostanziali differenze. Al primo posto in classifica, a pari merito con 100.000 Euro annui, troviamo    l’Analista finanziario, il Private Banker in ambito Banking e il Business Unit Manager del comparto Sales&Marketing.  In seconda posizione si classifica l’Asset Manager con  (95.000 Euro annui) e a seguire  il Partner per consulenza fiscale con (90.000 Euro).  Al quarto posto invece troviamo  il Marketing&Communication Director con un guadagno lordo annuo di  85.000 Euro mentre  il Plant Manager, il Direttore acquisti (Engineering), il CFO (Finance) e il Sales Manager (Sales&Marketing) guadagnano intorno agli  80.000 Euro annui e si aggiudicano la quinta posizione. Per quanto concerne,  le figure cosiddette junior dei vari comparti, invece il  guadagno è davvero minore ma comunque superiore alla media degli stipendi impiegatizi, infatti il loro  pacchetto retributivo  si aggira tra circa 25.000 Euro e  28.000 Euro l’anno.  Nel seguente sondaggio, le retribuzioni si intendono lorde e vengono calcolate su 13 mensilità,. In questo caso, non sono  stati presi in considerazione eventuali benefit o bonus di produzione.

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