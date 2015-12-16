Ecco i manager più pagati nel 2015

di Daniela Bonanno Conti – Hays, società leader nel recruitment specializzato, ha stilato la classifica dei manager italiani più pagati durante l’anno 2015. Il seguente sondaggio prende in considerazione le retribuzioni annue medie lorde delle seguenti figure professionali di 6 settori aziendali come: (Banking&Insurance, Engineering, Finance, Information Technology, Life Sciences, Sales&Marketing) e ne valuta le sostanziali differenze. Al primo posto in classifica, a pari merito con 100.000 Euro annui, troviamo l’Analista finanziario, il Private Banker in ambito Banking e il Business Unit Manager del comparto Sales&Marketing. In seconda posizione si classifica l’Asset Manager con (95.000 Euro annui) e a seguire il Partner per consulenza fiscale con (90.000 Euro). Al quarto posto invece troviamo il Marketing&Communication Director con un guadagno lordo annuo di 85.000 Euro mentre il Plant Manager, il Direttore acquisti (Engineering), il CFO (Finance) e il Sales Manager (Sales&Marketing) guadagnano intorno agli 80.000 Euro annui e si aggiudicano la quinta posizione. Per quanto concerne, le figure cosiddette junior dei vari comparti, invece il guadagno è davvero minore ma comunque superiore alla media degli stipendi impiegatizi, infatti il loro pacchetto retributivo si aggira tra circa 25.000 Euro e 28.000 Euro l’anno. Nel seguente sondaggio, le retribuzioni si intendono lorde e vengono calcolate su 13 mensilità,. In questo caso, non sono stati presi in considerazione eventuali benefit o bonus di produzione.