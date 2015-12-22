Cinquecentisti ‘Bronzi di Riace’ per la Notte Bianca di Santa Caterina

Grande successo per la 1° edizione della Notte Bianca a Santa Caterina, organizzata dall’Associazione Culturale “Stella dello Stretto” nel quartiere a nord di Reggio Calabria. L’evento nell’evento è stata la sfilata del gruppo Cinquecentisti “Bronzi di Riace”, capitanati da Francesco Laganà, a bordo delle loro auto d’epoca.

Per l’occasione gli appassionati, che hanno percorso le strade del rione con le loro Fiat Cinquecento, hanno abbellito le utilitarie creando il giusto clima natalizio. Nel corso del pomeriggio e della serata si sono svolti spettacoli musicali, con l’esibizione di artisti di strada e balli caraibici mentre i bambini si sono divertiti a bordo del trenino che ha attraversato in lungo e largo il quartiere.

La serata si è conclusa con l’esibizione sul palco del gruppo “I Romantici”, protagonisti di Cover di successo e degli “Akusma” che hanno fatto ballare i tantissimi cittadini presenti.

Per le strade è riecheggiato anche il tradizionale suono di tamburello e organetto per accompagnare i partecipanti alla festa con la classica Tarantella, grazie al gruppo folkloristico “I Peddaroti”.

L’organizzazione della Notte Bianca a Santa Caterina è stata possibile grazie alla collaborazione dei commercianti della zona.