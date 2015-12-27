San Giorgio al Corso: al via ‘Il Natale dei bambini’

Letture animate, laboratori creativi e musica in piazza per i più piccoli: l’ingresso è libero e il ricavato andrà alle famiglie bisognose

Il Circolo ACLI-Ludos Vecchia Miniera, in collaborazione con le ACLI provinciali di Reggio Calabria, l’associazione ludico-educativa LELEFANTE e la chiesa di San Giorgio al Corso, organizza “Il Natale dei bambini”. La manifestazione, dedicata a tutti i bambini della nostra città che vorranno trascorrere con noi le festività natalizie, si terrà a piazza San Giorgio al Corso dal 26 al 30 dicembre, dalle ore 17,00 alle ore 21,00 e domenica 27 anche dalle ore 10,00 alle ore 12,30 con lettura animata, laboratori creativi, intrattenimento, musica, poesie, mascotte, biglietti di auguri alla città per l’anno venturo e tante altre sorprese. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Reggio Calabria e totalmente gratuita, prevede esclusivamente un contributo volontario. Tutto il ricavato andrà devoluto all’Emporio della Caritas, sotto forma di buoni per l’acquisto del corredo scolastico e di beni di prima necessità per i bambini bisognosi della nostra città.