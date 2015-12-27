A Roccella Jonica il concerto solidale per Carlo Iannuzzi

Collettivo Mulo (Musicisti della Locride) per Carlo Iannuzzi: il comitato “El puente per Carlo” invita i cittadini della Locride al concerto solidale di martedì 29 dicembre, alle ore 22.00, in Piazza San Vittorio a Roccella Jonica (RC). All’insegna della solidarietà torna il Collettivo Mulo in una serata che rafforza il ponte ideale tra la Calabria e Buenos Aires per aiutare il giovane roccellese gravemente ferito nell’aggressione subita il 27 novembre scorso. Carlo Iannuzzi, che ha riportato un trauma cranico encefalico grave, si trova presso l’Hospital Italiano di Buenos Aires e, poiché i tempi di degenza e recupero si prospettano lunghi e faticosi, è nato il Comitato “El puente per Carlo” con lo scopo di raccogliere fondi da destinare alle cure mediche e alle connesse necessità di Carlo e dei suoi familiari, anche attivando i canali istituzionali preposti che, sin qui, non hanno dato risposte concrete nonostante l’emergenza. Gli artisti del “Mulo”, insieme a FM Eventi e il fonico Alessandro Luvarà, esprimono attraverso la loro musica il sostegno a Carlo, invitando alla partecipazione e alla condivisione. Per le donazioni: Conto corrente postale C/C n. 001030553497 – Intestato a El Puente per Carlo – Causale: Donazione Per bonifico: Iban IT04E0760116300001030553497 – intestato a El Puente per Carlo – Causale: Donazione.