Biologi nutrizionisti calabresi: l’evento Aiutiamo ad Aiutare

Il 3 gennaio 2015 l’associazione biologi nutrizionisti calabresi in collaborazione con l’ADAC (associazione disturbi alimentari Cosenza) il CUS (centro Universitario sportivo) e l’Agifar (Associazione giovani farmacisti Cosenza) organizza, presso il James Joyce Pub -in Via Cafarone, 19 Centro Storico di Cosenza l’ evento solidale denominato “Aiutiamo ad Aiutare” per la raccolta di fondi destinati alla lotta contro la malnutrizione infantile in Africa. In particolare il ricavato della serata di beneficienza sarà devoluto interamente alla VoicaOnlus (Volontariato Internazionale Canossiane) per la lotta alla malnutrizione della popolazione infantile Togolese nei pressi della città di Lomè capitale del Togo, dove la situazione sanitaria della popolazione è alquanto povera, le strutture sanitarie sono quasi inesistenti e la mortalità infantile è alta. Le donne incinte hanno bisogno di assistenza e i parti a rischio vengono fatti in situazioni precarie e senza misure igieniche. I bambini soffrono di malnutrizione per la scarsità di risorse, mentre la malaria fa molte vittime.

Il Togo è uno dei paesi più poveri al mondo con un reddito procapite al di sotto dei 100 dollari l’anno.