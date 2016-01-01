Moda Movie 2016: online il bando della ventesima edizione

di M. Carmela Di Marte – Sarà un’edizione particolarmente ricca e significativa quella che l’associazione Creazione e Immagine si prepara ad affrontare per i 20 anni di Moda Movie, il progetto pensato e voluto dal patron Sante Orrico per celebrare il talento dei giovani nei settori della moda e del cinema, affiancato dalla figlia Paola nell’organizzazione e nel management della manifestazione.

Negli anni il progetto si è arricchito di iniziative ed eventi collaterali, con l’aggiunta, alle due serate finali – l’Evento Moda e l’Evento Cinema -, di appuntamenti di arte, cultura, spettacolo e formazione, attraverso la realizzazione di sinergie proficue sul territorio. Il bando del concorso, scaricabile dal sito www.modamovie.it, si rivolge a stilisti diplomati o a studenti che frequentano istituti di design, moda e modellistica nati dopo il 1° gennaio 1986, i quali potranno inviare i bozzetti dei propri modelli all’associazione Creazione e Immagine entro il 29 febbraio 2016, realizzati partendo dal tema di questa edizione 2016: “Nel Presente”, un invito a riflettere ed indagare il significato di contemporaneità in una società sempre più condizionata dalla tecnologia e dalla velocità.

Muovendosi fra tradizione (sartorialità, manualità, qualità) e innovazione (stampa 3D, tagli laser, chip, led e display) gli stilisti dovranno confrontarsi con un rinnovato concetto estetico. In omaggio al ventennale di Moda Movie, i finalisti saranno 20, e non 15 come nelle passate edizioni, selezionati da una giuria di esperti del settore che sceglierà i lavori più meritevoli.

I fashion designers finalisti avranno la possibilità di partecipare con due proprie creazioni alla serata di gala del 5 giugno 2016, durante la quale verranno proclamati i tre vincitori di Moda Movie. In palio stage presso rinomate aziende di moda e la MMGiftBag, contenente tessuti pregiati e prodotti offerti dagli sponsor, per i primi tre classificati; al vincitore assoluto anche il trofeo Moda Movie, realizzato da un noto artista orafo, e una borsa di studio.