Viola sconfitta da Rieti
La Bermè Viola Reggio Calabria in trasferta al PalaSojourner contro Rieti: la cronaca della gara, le dichiarazioni di coach Benedetto e il tabellino
04 Gennaio 2016 - 00:00 | di Domenico Suraci
La Bermè Viola Reggio Calabria esce sconfitta dal PalaSojourner, dove il Rieti si impone col punteggio di 68-59. Dopo un avvio di gara convincente (con un inziale + 8), i neroarancio, nel secondo quarto, si vedono rimontare dai padroni di casa, trascinati da Mortellaro e Feliciangeli, che riescono a mantenere il vantaggio per tutto l’arco della gara.
“La partita è stata decisa nel secondo quarto – dice coach Benedetto -. Proprio nel secondo periodo, siamo andati in affanno: abbiamo avuto grandi difficoltà, siamo stati limitati e abbiamo subito in maniera esagerata l’aggressività dell’avversario. Gli altri quarti invece sono stati più equilibrati. Abbiamo sprecato parecchie occasioni, dovevamo essere più incisivi e duri. Ed alla fine ha vinto proprio chi è stato più concreto in campo”.
Tabellino
Npc Rieti- Bermè Viola Reggio Calabria 68-59
(14-19; 26-11; 14-14; 14-15)
Npc Rieti: Buckles 5, Mortellaro 17, Benedusi 5, Parente 12, Pepper 7, Hidalgo, Della Rosa, Feliciangeli 18, Longobardi 4, Ponziani, Auletta. Coach: Nunzi Ass.: Rossi-Matteucci
Bermè Viola Reggio Calabria: Costa 5, Lupusor 5, Rullo 10, Brackins 4, Dobbins 12, Freeman 8, Pandolfi, Sindoni, Crosariol 11, Spinelli 4. Coach: Benedetto. Ass. Bianchi
Arbitri: Galasso, Belfiore, Garofoli
Fonte: www.violareggiocalabria.it
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