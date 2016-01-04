Viola sconfitta da Rieti

La Bermè Viola Reggio Calabria esce sconfitta dal PalaSojourner, dove il Rieti si impone col punteggio di 68-59. Dopo un avvio di gara convincente (con un inziale + 8), i neroarancio, nel secondo quarto, si vedono rimontare dai padroni di casa, trascinati da Mortellaro e Feliciangeli, che riescono a mantenere il vantaggio per tutto l’arco della gara.

“La partita è stata decisa nel secondo quarto – dice coach Benedetto -. Proprio nel secondo periodo, siamo andati in affanno: abbiamo avuto grandi difficoltà, siamo stati limitati e abbiamo subito in maniera esagerata l’aggressività dell’avversario. Gli altri quarti invece sono stati più equilibrati. Abbiamo sprecato parecchie occasioni, dovevamo essere più incisivi e duri. Ed alla fine ha vinto proprio chi è stato più concreto in campo”.