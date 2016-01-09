Alla Provincia la presentazione della prima edizione dell’Old Star Game

Sabato 9 gennaio, alle ore 17 nei saloni dell’Amministrazione provinciale di Reggio Calabria (Piazza Italia), si terrà la conferenza stampa di presentazione della prima edizione dell’Old Star Game, iniziativa organizzata dall’Associazione Culturale “Uniti per un Sorriso” presieduta da Ale Nava. All’incontro con i media, moderato da Massimo Calabrò, saranno presenti l’ex tecnico della Viola Basket, Tonino Zorzi, l’allenatore della Nazionale Italiana Basket Master, Alberto Bucci, il Presidente della Fip Calabria, Sandro La Bozzetta e l’indimenticata bandiera neroarancio Sandro Santoro.

L’evento è stato patrocinato dal Consiglio regionale della Calabria, dall’Amministrazione provinciale di Reggio e del Comune di Reggio Calabria.

La partita amichevole al PalaCalafiore

I protagonisti della storia neroarancio scenderanno in campo domenica 10 gennaio alle ore 18 al PalaCalafiore per sfidare i Campioni della Nazionale Italiana Basket Master in una partita amichevole. L’incasso della manifestazione sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Operation Smile Italia Onlus presieduta da Santo Versace.

Al Palazzetto è prevista la presenza di atleti che hanno fatto la storia neroarancio: Santoro, Attruia, Lamma, Avenia, Sconochini, Tolotti, Spangaro, Laganà, Li Vecchi, Giuliani ed in panchina Tonino Zorzi. Per la Nazionale hanno dato adesione coach Alberto Bucci, Brunamonti, Riva, Morandotti, Carera, Sbarra, Solfrini, Ponzoni.

La prevendita dei biglietti

Intanto prosegue la prevendita presso i seguenti esercizi: a Reggio il Distributore Eni di via Roma, Ciao Ciao corso Garibaldi, Matchpoint via Caprera, Gelateria Sottozero, Palestra sport city, New taxi 330, Pasticceria Fragomeni, Assist corso Garibaldi, Hamburgheria, Bar Moon (Pellaro) e Tabacchi Riggio a Lazzaro. I punti vendita sono elencati anche sul sito www.oldstargame.com. I botteghini al Palazzetto saranno aperti domenica 10 gennaio dalle ore 16.