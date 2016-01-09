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Campionato Provinciale di Dama Italiana, ecco i risultati

Giornata di sport e correttezza tra i damisti della provincia: ecco chi ha vinto tra amatori e agonisti all'Ausonia Club

09 Gennaio 2016 - 16:06 | di Federica Geria

Campionato Provinciale di Dama Italiana all'Ausonia Club di San Gregorio

Sabato 2 gennaio alle ore 14.30 presso l’Ausonia Club di San Gregorio si è svolto il Campionato Provinciale di Dama Italiana. Una giornata intensa quella trascorsa presso il circolo, che ha visto la partecipazione di giocatori professionisti e non, gareggiare all’insegna della correttezza e della sportività, poichè questi sono gli elementi che caratterizzano i damisti. Presenti il Delegato Regionale Tito Cogliandro, il Delegato Provinciale Brunella Putortì e il direttore di gara Fabbricatore.

Alla premiazione hanno preso parte il Presidente della Casa dello Sport e rappresentante del Coni, Antonio Laganà, accompagnato dalla sig.ra Paola Tripodi arbitro mondiale di pesi. Una passerella di tutto rispetto che ha dato lustro alla manifestazione. Il campionato si è concluso alle ore 19.30 con i seguenti risultati: per la categoria amatoriale il terzo posto è stato assegnato a Giovanna Focà, il secondo posto ad Antonio Palmenta, mentre il primo posto è andato a Giovanni Focà; per la categoria agonisti sul podio sono saliti: al terzo posto Domenico Fabbricatore, al secondo posto Vincenzo Sgrò, mentre sul gradino più alto del podio è salito il maestro ed arbitro federale Dario Ghittoni.

La manifestazione si è conclusa con i saluti finali da parte di entrambi i delegati che hanno ringraziato l’Ausonia Club nella persona dell’Ing. Corito per aver ospitato la manifestazione, tutti gli ospiti intervenuti e tutti i giocatori presenti invitandoli agli eventi prossimi futuri.

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